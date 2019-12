Obtilia Eugenio Manuel, activista indígena guerrerense, Premio Nacional de DH 2019

Por ser mujer, por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando, expresó al recibir el reconocimiento

10/12/2019 | 07:42 AM

Obtilia Eugenio Manuel, activista guerrerense, de la Organización del Pueblo Indígena Mep'haa (OPIM), recibió este martes 10 de diciembre, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los mismos.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también estuvo presente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, la activista narró que no pudo estudiar la preparatoria por falta de dinero y que aprendió español a la fuerza, en una casa donde la maltrataban.

Eugenio Manuel detalló que dos hermanos suyos murieron por sarampión y que en su comunidad nunca los vacunaban. Cuando se levantaron los indígenas zapatistas en Chiapas, recordó que los soldados llegaron a su pueblo y los acusaron de ser zapatistas y violaron a las mujeres.

"Recibir este reconocimiento vale mucho para mí. Pero también es una gran responsabilidad. Por ser mujer, por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando [...] Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor de estar con ustedes. Y con el Presidente Lopez Obrador, en quien he puesto mi esperanza", destacó la galardonada.

La activista indígena guerrerense celebró la lucha contra la corrupción que ha emprendido el mandatario nacional, a quien solicitó una reunión para plantearle una propuesta de desarrollo para pueblos originarios de la entidad de la cual es originaria.

"No entiendo esta violencia contra nosotras [mujeres], menos en los centros de estudio, donde se supone está la gente más civilizada [...] Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino", dijo Eugenio Manuel, quien denunció las violaciones sexuales de militares contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencias en contra del Estado Mexicano.

En febrero de este año, Obtilia Eugenio Manuel fue desaparecida en en Guerrero; cuatro días después fue localizada. "En febrero de este año fui secuestrada y torturada por denunciar la complicidad", expuso.

En su turno, Piedra Ibarra destacó la labor de Obtilia Eugenia Manuel, para denunciar diversos casos de violaciones a los Derechos Humanos, desde la Esterilización forzada hasta la masacre del Charco, entre otros, como los abusos del Ejército contra los pueblos indígenas, particularmente contra las mujeres.

Este mismo día, el titular del Poder Ejecutivo Federal también entregó la mención honorífica post morten a la viuda de Margarito Díaz González, activista del Consejo de Seguridad de Wirikuta, asesinado en 2018. Ello por sus méritos en la defensa de los Derechos Humanos, en particular de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

-Con información de Televisa y Reforma.