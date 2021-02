Ocasiona pandemia y pérdida del romanticismo bajas ventas por el Día del Amor y la Amistad en Mazatlán

Comerciantes del Centro atribuyen la baja de las ventas a que no hay lugares abiertos como en otros años por la pandemia y consecuentemente tampoco la gente tiene dinero

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Arreglos florales, globos, figuras de peluche, pasteles y tazas con dulces o cajitas de chocolates, son algunos artículos que están disponibles a quien así los requiera para la celebración del Día del Amor y la Amistad, pero la pandemia del Covid-19 y la pérdida del romanticismo han hecho que este año disminuyan las ventas.

Vendedores de dichos productos atribuyen la baja de las ventas a que no hay lugares abiertos como en otros años por la pandemia y consecuentemente tampoco la gente tiene dinero.

"Por la pandemia, no hay lugares abiertos también ya que no hay dinero, y que el amor ya cambió también, la gente ahorita quiere comida en vez de flores", dijo Alejandro Ramírez, quien atiende un puesto en el Mercado de las Flores, en este puerto.

- ¿Ahorita qué es lo que más piden?, se le preguntó.

-"Huy, lo más barato, puros ramitos sueltos, no se ha vendido como en otro año, aparte de la crisis por la pandemia ya se perdió el romanticismo, ya se acabaron los detalles, antes sí, antes eran muy buenos, antes ya habíamos acabado, a medio día ya no teníamos flores (que vender)", continuó Alejandro Ramírez.

Precisó que en esta ocasión se tienen una rosa desde 30 pesos hasta un arreglo de rosas de 5 mil pesos, pero la gente compra lo más barato como un ramito de tres flores, prefiere ir a comer o a cenar a alguna parte.

Por su parte José Benjamín Mendoza Abud, de florería Don Pepe, manifestó que en este año compró un 50 por ciento menos de producto que en el 2020.

"Y el año pasado para estas fechas, con el doble de mercancía por así decirlo, ya a estas alturas ya se había acabado, comienza la venta desde el día 13, pero de ahí ya para estas fechas, a estas horas (cerca de las 11:00 horas) ya se había acabado y ahorita no llevamos ni la mitad de lo que compramos", añadió Mendoza Abud quien atribuyó esta situación a la pandemia que la gente no ha tenido mucho trabajo y casi no sale en estos días, además de que no hay dinero.

Dijo que para la celebración del Día de San Valentín lo que más pide la gente son rosas.

"El gusto es el mismo, va desde una hasta un arreglo de 100 rosas, 50, pero es muy limitado esto, los precios están igual que el año pasado, ahorita la rosa está a 30 pesos cada rosa, la docena a 350 y ya en arreglo se da en 450 porque hay que poner, la base, el oasis y todo, y la mano de obra del trabajador se le aumenta 100 pesos nada más, aparte de eso se le ponen otras flores".

Durante la mañana de este domingo sí se vio a varias personas comprando flores, pero eran muy pocas las que transitaban por las calles del Centro de la Ciudad con algún globo o regalo para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

La señora Veira Vizcarra, manifestó que ya tiene 15 años con un puesto en la calle Aquiles Serdán y este año las ventas han bajado hasta un 70 por ciento, las ventas ya no repuntan porque hay más comercios y se hacen más ventas por línea, además de los efectos de la pandemia del coronavirus.

"Está muy tranquilo esto, ni parece 14 (de febrero), se ofrecen dulces, peluches, tasas de regalo, globos, los globos están a tres por cien pesos, los peluches están en 20 por ciento de descuento, ha venido gente por la mañana, poquita, hubo más ayer", añadió Veira Vizcarra.

Con relación a la pandemia dijo que este año los estudiantes no compraron muchos regalos porque no asisten a las escuelas.

"Ya los muchachos ya no salen, a lo mejor la novia que tenían llevan un año sin verse pues yo creo que ya perdieron, verdad, ya no se hacen intercambios como cuando iban a la escuela", expresó.

Fernanda Tirado dijo que está muy sólo en comparación con otros tiempos, pero no se puede quejar porque, aunque sea poquito sí ha vendido y lo que más pide la gente con ella son envolturas y ofrece globos, peluche, pero las ventas sí han caído más de la mitad.

Mientras que Ángel Ricardo Meza, quien tiene un puesto entre las calles Aquiles Serdán y Melchor Ocampo, en el Centro de la Ciudad, dijo que lamentablemente las expectativas que se tenían para esta fecha no se cumplieron.

"El año pasado como era principios de pandemia había un poco más de dinero, un poco más de movimiento económico, pero ahora en esta situación la pandemia se ha vuelto a acentuar la situación está más que crítica, lamentable", continuó Ángel Ricardo Meza.

"Ofrecemos lo típico del día 14 de febrero que se celebra el Día del Amor y la Amistad, ampliamente conocido como el Día de San Valentín, vendemos lo elemental que compran las personas que van a hacer un obsequio: un muñequito de peluche, alguna cajita con luces, quizás algún globo, alguna rosa natural, es lo que vendemos tradicionalmente en este puestito, si desean comprar una sola flor vale 40 pesos, o una oferta 3 por ciento, si desean comprar un globo vale 40 pesos, la oferta 3 por 100".

Dijo que normalmente la venta es un día antes, pero en este caso no fue así, por lo que se espera que este domingo hasta antes de las 17:00 horas que cierre el Mercado Municipal "José María Pino Suárez" pudiera ir un poco mejor que ayer sábado.