Ocean Rodríguez debuta como creador de carros alegóricos del Carnaval de Mazatlán

El prestigiado diseñador porteño Ocean Rodríguez realizará ocho carrozas para los desfiles de la gran fiesta de los sinaloenses

Héctor Guardado

Admirador del trabajo de Rigoberto Lewis desde la infancia, Ocean Rodríguez reconoce que se dedica a la dirección de arte precisamente por la gran fascinación que a temprana edad le provocaba el admirar las carrozas que creaba el legendario diseñador de alegorías rodantes de Carnaval.

Fundador de Artefacto Sets, una empresa líder en el diseño, construcción y ambientación de sets cinematográficos, además de la Dirección de Arte para comerciales, videoclips, programas de televisión y conciertos, trabaja la estética al servicio de las necesidades de comunicación de empresas e instituciones.

De hecho, Ocean Rodríguez es uno de los directores de arte más cotizados escenógrafos de México, su fama ha trascendido fronteras y curiosamente nunca había diseñado para un Carnaval de Mazatlán, ahora su trabajo se apreciará en los desfiles de Domingo de Carnaval (3 de marzo) y Martes de Carnaval (5 de marzo).

Ha trabajado como escenógrafo de artistas como Maluma, Ricardo Arjona y Cristian, entre muchos otros famosos, así como para empresas como Cerveza Victoria, Nestea, Telemundo, Coppel, Sony, Nextel, Marinela, Bimbo, Cementos Cruz Azul, Comercial Mexicana, Iphone, E, MTV, Burger King, INEGI, Presidencia de la República y el Palacio de Hierro, además del programa Shark Tank del canal Sony.

Ahora, el diseñador de escenografías apela a su lado patasalda y el 2019 será su primer año. Está construyendo ocho alegorías, las de la sección del Rey del Carnaval que incluye la del 80 aniversario de la Banda El Recodo.

“Tengo claro que los desfiles de Carnaval definieron mi vocación, me dedicó a hacer escenografías profesionalmente, disfrutaba mucho ir a los desfiles de Carnaval cuando era niño, un desfile es, aunque no se lo proponga, una clase de estilos de arquitectura, de diseño. A los 10 años iba a donde estaban estacionados los carros y me fijaba como los hacían, me asomaba por debajo para ver como resolvían cada paso del proceso de construcción de las carrozas del Carnaval”, compartió.

“Siempre pensé que algún día iba a hacer carros alegóricos, siempre creí que antes de irme de Mazatlán iba a hacerlos, pero fue al revés primero me fui y luego regrese a hacerlos. Lamentablemente la gente te valora hasta que te va bien fuera del puerto”.

Recuerda que a la edad de 16 y 17 años ya hacía escenografías para colegios y escuelas, hizo las de los festivales de la Academia de Flamenco que dirigía Lucero Martínez.

“Era muy joven y no sabía lo que sé hoy, recuerdo que presenté un proyecto para hacer carros alegóricos a Codetur, entiendo que no aceptaran la propuesta, era muy joven y con poca experiencia, una vez Raúl Rico me dijo ‘vete a aprender con González Nery’”.

Para Ocean Rodríguez el verdadero espectáculo del Carnaval de Mazatlán es el desfile porque a las coronaciones va poca gente comparado con los cientos de miles que asisten al desfile de carrozas.

“Tenía tres años negociando venir a diseñar para el Carnaval con Raúl Rico pero precisamente en estas fechas, todos los años trabajo en Shark Tanks, el programa en el que hombres de negocios millonarios asesoran a principiantes y trabajo para Acapulco Shore el reallity de MTV, este año tuve que rechazar este último para poder venirme a Mazatlán”, mencionó.

“Uno de muchos motivos de esa decisión es que tengo tres años trabajando con El Recodo y este año cumplen 80 años, me hizo ilusión construir la carroza de esta fecha tan especial para la Banda. A Linda Chang directora artística del Instituto de Cultura la conozco desde que era joven, trabajé con ella para espectáculos de porristas, ya habíamos sido equipo y estaba interesada en que participara en el Carnaval, me pusieron en charola de plata la propuesta y acepté, es algo que desde hace muchos años, desde que era niño estaba puesto en mis planes, lo veía en mi horizonte”.

Aclaró que la mayor motivación fue que le permitieron que sus propuestas volaran con su imaginación.

Equinoccio, un tema abierto

“Equinoccio abarca muchísimas cosas tiene que ver con cambios climáticos, las energías naturales, las culturas antiguas: Aztecas, Mayas; define las estaciones y estas a la naturaleza, lo determina el cosmos, es un tema abierto y eso es espléndido... te permite volar, muy alto y muy lejos”, dijo.

“Estoy acostumbrado a que mis escenografías cuenten una historia , eso hacia “El Rigo” con todas sus creaciones, su imaginación daba para eso y más. Todas sus carrozas contaban una historia fácil de entender, por ejemplo si va Cleoprata, su carroza será una Esfinge. Mi propuesta se inclina por lo fantástico, y lo surrealista”.

Asegura que las historias le dan solidez a cualquier obra artística, permiten que el espectador se conecte inmediatamente con ella y así entablan un diálogo con las carrozas y cada espectador a partir de sus experiencias arma su propia historia, son cuentos rodantes.

“Quiero ver que va a pasar cuando los niños vean mis carros en el desfile, yo pongo mis escenografías a disposición de los actores y directores de escena para que completen ellos su historia. Mis composiciones son surrealistas. Mis estructuras están definidas a partir de mis recuerdos de los carros alegóricos del Rigo Lewis, no podemos separarnos de la herencia que nos dejó, mis carrozas tienen soluciones diferentes, por ejemplo pueden ser vistas desde cualquier punto de vista: por atrás, adelante, por los lados y la complejidad se aprecia y se puede disfrutar desde cualquier ángulo”, comentó.

Desde la perspectiva de Ocean Rodríguez, depués del trabajo de Rigoberto Lewis y de Jorge Osuna no ha habido propuestas que le llamen la atención a lo mazatlecos, que son los que aceptan o descalifican.

“(La población), ellos son los expertos en carros alegóricos, todos opinan y tienen razón, es su fiesta y cada año desde que son niños los ven, por supuesto son expertos y ellos siempre van a tener la última palabra, para ellos trabajamos todos los que diseñamos carros alegóricos”, añade.

La diamantina, un elemento esencial para este Carnaval

“Estoy acostumbrado a hacer escenografías en donde puedes controlar la luz, hago textura que funcionan con la luz. Tuve un conflicto con la diamantina que es un sello que impuso “El Rigo” en sus carrozas y los mazatlecos lo adoptaron como algo indispensable para las carrozas, yo nunca la había usado, hasta hice una encuesta por facebook y el 80% estuvieron a favor del uso de la diamantina”, señaló.

“Como no la visualizaba en lo que imaginaba, cuando tuve claro que ese es un elemento indispensable, me puse a trabajar en como darle un toque personal, hay ciertas cosas que uno como especialista crees que las dominas pero la apreciación general de una comunidad es diferente a la que yo puedo tener, por eso las carrozas que construí, todas llevan diamantina, hay que respetar la tradición” .

Diamantina a su manera

“Puse diamantina en todas las carrozas, pero eso si, a mi manera, le puse un sello personal, tiene efectos de corrosión, la intervine para que la textura fuera diferente, cambiamos los tonos. Rigo fue muy inteligente al usarla, sabía que ese elemento hacía que el espectador volteara a ver sus carrozas, no les dejaba alternativa, la gente con la que siempre trabajo se opuso a que la usara, decían que no era el estilo de Artefacto, mi empresa, al final aceptaron que era lo mejor, el resultado es muy bueno, nuevamente “El Rigo” tiene razón”, dijo.

“De esa manera tomo algo de la tradición que impuso “El Rigo” y al mismo tiempo ahí está mi sello personal. Uso papel maché en muy pocos espacios y elementos, otros materiales que uso son el unicel, resina, MDF (madera conglomerada), vegetación artificial eso lo domino totalmente, también hay pasto sintético para que se sienta la exhuberancia de la naturaleza”.

Con Ocean llegó un equipo de 30 personas, quienes en este momento tienen ya un avance de 95 por ciento de las alegorías rodantes que formarán parte de los magnos desfiles del Carnaval.