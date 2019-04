Ocho mil mÃ©dicos residentes en 21 estados exigen que el Gobierno federal les pague becas, salarios

Ocho mil médicos residentes en 21 estados exigen que el Gobierno federal les pague becas, salarios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que si se les debe a las y los residentes, se les pagará

Ciudad de México (SinEmbargo).– Más de 8 mil médicos residentes de hospitales de 21 entidades del país iniciaron hoy protestas para exigir el pago de quincenas atrasadas y mejores condiciones de trabajo.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) informó en sus redes sociales que la protesta es apoyada por 8 mil 91 residentes de hospitales en la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Durango, Coahuila, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California.

“Hoy 15 de abril de 2019 estamos unidos y más fuertes que nunca para exigir nuestros derechos, NO MÁS, para exigir un trato digno, como profesionistas, como especialistas y subespecialistas en formación, esa gran fuerza de trabajo que mueve el Sistema de Salud en México”, expuso la ANMR.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que si se les debe a las y los residentes, se les pagará. Aseguró que este mismo lunes se atenderá este asunto, y no por presión, sino “por convicción del Gobierno de México”.

“Es un asunto de principios para nosotros. Nosotros no podemos traicionarnos a nosotros mismos. Tenemos que cumplir, y ya he dicho: no pagar o retener el salario es pecado”, aseguró.

Los médicos informaron que a las 11:00 horas se reunirán con representantes de la Secretaría de Salud para platearles las exigencias que en el último mes han externado en manifestaciones y comunicados: recibir los pagos atrasados de sus becas y el reembolso de un bono que se les entregó en diciembre.

Decenas de residentes reciben mensualmente una beca que que va de 9 mil 500 pesos a 14 mil pesos según su grado, las horas de trabajo y sus turnos, pero denuncian que ésta no les ha sido proporcionada durante tres quincenas pese a que su tiempo de una residencia va de tres a seis años, tienen una jornada laboral de tiempo completo y guardias de trabajo prolongadas.

Además, demandan el reembolso de un bono de fin de sexenio de 3 mil pesos que se les entregó en diciembre, pero que a inicios de año les fue descontado.

“Hoy se trata de nosotros, de buscar mejores condiciones para seguir haciendo lo que amamos, no se trata de dinero, no es el atraso o el descuento; eso solo nos recordó lo vulnerables que somos y la discriminación legal/laboral que existe, no solo para el Médico Residente, sino para el Médico en formación en sus diferentes grados”, señaló la asamblea.

La semana pasada dieron como fecha límite el 12 de abril para alcanzar un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Salud y, al no obtenerlo, anunciaron para hoy un paro de labores.

La ANMR informó en un comunicado que durante el paro “no descuidarán la labor asistencial en las áreas críticas de atención” en cada una de las sedes, por lo que sólo atenderán urgencias y hospitalización para dedicarse a actividades académicas.

El conflicto laboral incluso atrajo la atención del cineasta jalisciense Guillermo del Toro, quien pidió el Gobierno federal “responder urgentemente a las necesidades primarias” de los médicos residentes en todo el país.

En su cuenta de Twitter, el director calificó la notica como grave y llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a atender el caso que a falta de respuesta llevaría a residentes de 24 estados de México a paro de labores.

El 11 de abril, la Secretaría de Salud dio a conocer que el 18 de este mes se reintegrarían las cantidades faltantes de la percepción de sus becas a los médicos residentes que fueron afectados.

En un comunicado, el organismo dijo que buscaría entablar reuniones con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para iniciar los trámites administrativos y legales que lleven al establecimiento de una figura jurídica del médico residente.

Sin embargo, en entrevista con EFE, Karen Arteaga, integrante del Comité de Comunicación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, aseguró que “en algunos lugares se han hecho los pagos, pero hay compañeros que no han recibido pago en 46 días”.

La también jefa de residentes del Instituto Nacional de Salud Pública señaló que el sistema de salud se mueve en un 80 por ciento gracias a médicos residentes pues “somos aquellos que la sociedad conoce como los jovencitos, pero muchas personas han sido operados por ellos”, exaltó.

Recalcó que algunos de estos doctores llegan a tener hasta 36 horas de trabajo continuo “sin comer, sin bañarnos, trabajamos en esas condiciones y ahora sin pago”.

“Tenemos familia, rentas que pagar y alimentación, por ello es injusto lo que está pasando”, dijo.

Arteaga señaló que de no tener una solución para el próximo día 18, el 100 por ciento de los hospitales se unirán a la asamblea. “Incluso hay hospitales privados que se unirán a la causa”, afirmó.

El 11 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a resolver los adeudos y opinó que se deben a un posible error. “Acerca de los de los médicos hoy tratamos el asunto, si se les debe hay que pagarles”, expuso López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional, y añadió: “Hubo posiblemente un error, pero se va a corregir, nada que tenga que ver con la injusticia se va a tolerar”, dijo.

RESIDENTES DEMANDAN LEGISLACIÓN

Entre las demandas de los residentes también está la creación de una legislación que regule su trabajo, en un comunicado, la ANMR informa que su organización busca una postura oficial de la Secretaría de Salud hacia sus exigencias y la”falta de legislación de la figura del residente dentro de los servicios de salud”, misma que, aseguran, se evidenció con el descuento del bono sexenal y la obstrucción de las becas.

Las y los residentes llaman a los legisladores a impulsar una iniciativa de ley que les brinde una figura jurídica “cuyas funciones, derechos, obligaciones y percepciones económicas sean concordantes con la fuerza laboral que representan”.

En ese sentido, desde el pasado 9 de abril integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de México exhortaron a la Secretaría del ramo a que establezca mecanismos para cubrir los pagos.

“Llevan un mes sin este salario y esto reclama la participación conjunta de las autoridades de salud, así como de la Cámara de Diputados, con el fin de generar condiciones favorables para miles de médicos residentes“, indicaron los diputados en un pronunciamiento.

– Con información de EFE