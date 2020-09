Odebrecht habría dado dinero a la campaña de EPN y otras desde 2009, pero no habrá castigo: Proceso

Aunque hay información sobre sobornos recibidos desde 2009, otras campañas quedarían exentas de revisiones, incluida la que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto en 2012, informó la revista

Sinembargo.MX

13/09/2020 | 07:48 AM

Ciudad de México.– Un tribunal colegiado resolvió un amparo donde determina que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales puede investigar el posible financiamiento ilícito de las campañas electorales de 2015.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la capital resolvió el 7 de septiembre un juicio de amparo donde concluyó que los 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht habría depositado a cuentas de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se usaron para campañas del PRI de 2015, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales aún podría investigar si se cometió un delito electoral, de acuerdo con información obtenida por el reportero Juan Omar Fierro para el semanario.

La indagatoria por el caso Odebrecht consultada por Proceso muestra que Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector general de la constructora en México, reconoció desde 2017 que la empresa aportó ilícitamente recursos para procesos electorales del PRI de 2009 a 2012, pero, según resolvió el tribunal, estos no serían investigados.

“El tortuguismo de las indagatorias y la actuación del encargado de despacho de la FGR, Alberto Elías Beltrán –sujeto a una investigación interna de la propia fiscalía– fueron determinantes para que los procesos penales por el financiamiento ilegal de Odebrecht a las campañas electorales del PRI hayan prescrito sin mayores diligencias”, señala la investigación publicada esta semana en Proceso.

El financiamiento que Odebrecht habría entregado para la campaña presidencial del 2012 incluso lo agradeció personalmente Emilio Lozoya poco antes de que Peña Nieto rindiera protesta, como confirma el sexto tomo de la indagatoria por el caso Odebrecht citado por la revista.

“En una de las oportunidades que tuve allá, antes de que el Presidente [Peña Nieto] asumiera su cargo, me agradeció el apoyo que le dimos en sus candidatura. No sé cómo se dio ese apoyo, pero él me agradeció el apoyo”, dijo Marcerlo Bahia Odebrecht en su declaración ministerial.

De acuerdo con otras declaraciones ministeriales de empresarios de Odebrecht, el dinero ilícito también se habría usado en procesos electorales deTamaulipas, Veracruz y Michoacán entre 2009 y 2015.