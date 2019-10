Oficial: David Ross es el nuevo dirigente de Cachorros

Sustituye a Joe Maddon como mánager de Chicago

Noroeste / Redacción

CHICAGO._ Los Cachorros de Chicago contrataron al ex receptor David Ross para sustituir a Joe Maddon como su mánager, confiándole la misión de volver a los playoffs tras perdérselos por primera vez desde 2014.

Chicago anunció el jueves que Ross recibió un contrato de tres años que incluye una opción del club para la temporada de 2023. Será el 55to mánager en la historia de la franquicia.

Ross, de 42 años, jugó las últimas dos de sus 15 temporadas en las mayores con los Cachorros. Fue uno de los caudillos del equipo que en 2016 conquistó la Serie Mundial, poniendo fin a una sequía de campeonatos que se remontaba a 1908.

Los #Cachorros nombraron hoy a David Ross como el manager número 55 en la historia de la franquicia, el contrato es por tres años hasta la temporada 2022 con una opción de club para el 2023. pic.twitter.com/pxOCBmC9Qy — Cachorros de Chicago (@cachorros) October 24, 2019

Estuvo trabajando los últimos tres años como asesor de los Cachorros y era visto como un posible sucesor de Maddon, quien tuvo foja marca de 471-339-1 en cinco campañas.

“Estoy honrado por esta oportunidad de ser el próximo mánager de los Cachorros de Chicago”, dijo Ross en un comunicado. “Mi experiencia con esta organización ha sido especial desde el día que llegué, por lo que continuar con el club en esta función es una bendición de la cual estoy muy agradecido”.

El dueño Tom Ricketts describió a Ross como un “ganador comprobado”. Y Theo Epstein, el presidente de operaciones de beisbol, le catalogó como “uno de los líderes más brillantes que he conocido”.

Ross no cuenta con experiencia como coach o dirigiendo. Pero fue clave en transformar la identidad de los Cachorros, y fue muy admirado por sus compañeros, entre ellos los astros Kris Bryant y Anthony Rizzo.

A los 39 años de edad, se convirtió en el jugador más viejo en disparar un jonrón en el séptimo juego de la Serie Mundial al desaparecerla ante Andrew Miller en el sexto inning en Cleveland. Los Cachorros ganaron en 10, y Ross se retiró como campeón, cargado por Rizzo y Jason Heyward.

El puertorriqueño Josué Espada, coach de banca de los Astros de Houston, estuvo entre los aspirantes al puesto. También fueron entrevistados Joe Girardi, ex mánager de los Yanquis de Nueva York y ex receptor de los Cachorros, así como el ex piloto de los Filis Gabe Kapler, el coach de banca Mark Loretta y el coach de tercera base Will Venable. Girardi firmó para dirigir a los Filis, contratación que trascendió el jueves.

(Con información de MLB)