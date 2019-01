OFICIAL: Diego Lainez se va al Betis de España

El jugador estará ligado al club sevillano hasta 2024

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El Real Betis y el Club América acordaron el traspaso del jugador Diego Lainez a la entidad verdiblanca, condicionado por la aprobación del preceptivo reconocimiento médico.

El futbolista azteca, de esta manera, quedará unido al Real Betis hasta 2024.

Diego Lainez Leyva (Villahermosa, 9/6/2000) se formó en las categorías inferiores del Club América. El nuevo jugador bético fue escalando en los escalafones inferiores del equipo mexicano hasta debutar con el primer equipo en 2017, con tan sólo 16 años de edad.

📝 Comunicado Oficial: Transferencia de Diego Lainez pic.twitter.com/VX3sjQD8WE — Club América (@ClubAmerica) 10 de enero de 2019

Lainez ha sido internacional con México en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 21. En 2018, hizo su debut con el combinado absoluto, con el que ha disputado dos encuentros.

“Con el fichaje de Diego Lainez, el Real Betis adquiere un futbolista con un tremendo potencial y gran calidad técnica”, publicó el club español en un comunicado.

Lainez también estuvo en la mira del Ajax de Holanda, pero la oferta del club español la superó.