Oficial: Edwin EncarnaciÃ³n firma por un aÃ±o con Medias Blancas

CHICAGO._ Edwin Encarnación se fijó en la camada juvenil de los Medias Blancas de Chicago y el promisorio futuro de un equipo con ambiciones de pelear por el título de la División Central de la Liga Americana tras siete temporadas seguidas con superávit de derrotas. Fue lo que le sedujo para unírseles.

El dominicano ganará esta temporada 12 millones de dólares y los Medias Blancas tendrán la opción de ampliarle el contrato por la misma cantidad en 2021, según el acuerdo entre las partes concertado el 25 de diciembre, aunque dependerá de que el pelotero se encuentre en buen estado físico.

“Me emociona ser parte de este equipo, creo que tiene un gran futuro”, expresó el jueves el jugador. “Estar aquí y colaborar con el conjunto a fin de ir hacia donde queremos ir y alcanzar los playoffs”.

Encarnación disparó 34 cuadrangulares en 109 partidos con Seattle y los Yanquis la campaña pasada. El dominicano, que ha participado en tres Juegos de Estrellas, era líder en la Liga Americana con 21 jonrones cuando los Marineros lo transfirieron en junio a Nuevas York. Los Yanquis declinaron la opción de ampliarle el contrato para la próxima campaña con paga de 25 millones de dólares y optaron por darlo de baja y darle 5 millones de dólares.

Tuvo promedio de bateo de .249 con 13 vuelacercas en 44 partidos de la campaña regular con los Yanquis, y su participación se vio limitada por problemas indirectos. Acumuló bateo de .308 en la serie divisional de la Liga Americana en la que Nueva York se impuso a Minnesota, y terminó de 18-1 con 11 ponches en la serie contra Houston por el campeonato de la LA.

Encarnación, que el martes cumplió 37 años, acumula ocho campañas consecutivas con al menos 30 jonrones. Reúne 414 bambinazos en 15 años con Cincinnati, Toronto, Cleveland, Seattle y Nueva York. El año pasado, se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas que ha visto acción en tres continentes en una temporada, cuando abrió la campaña en Tokio con los Marineros y participar en junio con los Yanquis en un encuentro en Londres.

“Edwin es un toletero profesional y sus turnos de bateo cuentan”, afirmó el gerente general Rick Hahn en un comunicado. “Su largo historial de potencia es impresionante y como experimentado productor de carreras, Edwin agrega otro bate amenazador a nuestra alineación, prolongando nuestro orden de bateo y aumentando las opciones ofensivas de (el piloto) Rick Rentería cualquier noche”.

