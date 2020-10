Oficial Mayor de Guasave afirma que no se despidió a empleada embarazada, se adelantó fin de contrato para cuidarla

Jorge Humberto Hernández Escobedo, Oficial Mayor, dice que a la ex empleada del área de Comunicación Social se le vencía el contrato de trabajo el 31 de octubre y por su embarazo se decidió que desde el 1 de octubre dejara de laborar y que el mes que le restaba se le pagaría en el finiquito

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A Joseline Machuca Hernández no se le prescindió de sus servicios por estar embarazada y ni siquiera se le despidió, solo se le adelantó el fin del contrato laboral por tiempo determinado que se le vencía el 31 de octubre, aclaró Jorge Humberto Hernández Escobedo.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Guasave dijo que esa decisión se tomó para cuidar a la joven precisamente por su estado de embarazo, a quien se le pagaría en el finiquito el mes que le restaba a su contrato.

“Aquí la información está equivocada, el motivo por el que a ella se le dijo que ya no viniera a trabajar es porque tiene un contrato, el contrato de ella vence el 31 de octubre, pero por su estado (de embarazo) y por el riesgo que hay en el Covid decidimos mandarla a descansar y en el finiquito se le va a mandar este mes pendiente”, sostuvo.

El funcionario municipal rechazó que el motivo del despido haya sido el embarazo de la ex empleada, porque durante la pandemia han tenido 10 casos de trabajadoras del Municipio en estado de gravidez y éstas siguen dadas de alta y confinadas en sus casas.

“No es motivo para nosotros que esté embarazada para que ya no trabaje, ese no es motivo. Ella está manejando que por el embarazo la despedimos y ese no es, tenemos embarazadas que ahorita están confinadas en su casa por el riesgo de la pandemia y no las despedimos, ella es la única que ha salido, pero salió porque es un contrato”, reiteró.

El Oficial Mayor de la Comuna dijo que Machuca Hernández firmó un contrato individual por tiempo determinado e ingresó al Gobierno Municipal el 1 de junio, ante la falta de personal en Comunicación Social porque enfermaron de Covid-19 algunos empleados.

“Cuando lo firmamos no sabíamos que estaba embarazada y no es despido, simplemente es un término del contrato. El embarazo no es motivo para despedir a una persona”, indicó.

Hernández Escobedo comentó que tienen ya el finiquito en el que le incluyen a la ex empleada el pago del mes de octubre, que es hasta donde abarcaba su contrato, solo la están esperando para que acuda a firmarlo.

Aclaró que la ley no obliga a un patrón a extender un contrato por tiempo determinado de una empleada que salga embarazada.