Oficial Mayor del Ayuntamiento de MazatlÃ¡n presenta su renuncia

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán presenta su renuncia

El Alcalde Luis Guillermo Benítez, dice que le pedirá a Verónica Guadalupe Bátiz se quede en el cargo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, presentó su renuncia, pero el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que le pedirá que continúe en el cargo.

Tras ocho meses como Oficial Mayor, Bátiz Acosta presentó su renuncia ayer, pero hasta el momento no ha sido sustituida por nadie, aunque hay una terna para hacer el nuevo nombramiento.

“No, no, todavía no lo decidimos (quién ocupará dicho cargo), hay una terna ahí, no puedo dar nombres, pero sí ya recibí la solicitud de la Oficial (Mayor) de retirarse, pero yo creo que ya mañana ya tenemos el nombre”, expresó Benítez Torres hoy por la mañana en entrevista tras asistir al evento de graduación de los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en la zona sur del estado.

“Primero voy a hablar con ella haber si es posible que siga con nosotros”.

- ¿Se le va a buscar para que siga en su cargo?, se le preguntó al Alcalde.

- Sí, por supuesto, es una mujer muy valiosa.

- ¿Por qué se dio este retiro?

- No he platicado con ella, la verdad es que lo voy a hacer hoy, más tarde, debe haber razones poderosas porque es un excelentísimo elemento.

Benítez Torres calificó con un 10, de excelencia, el trabajo que desempeñó Bátiz Acosta como Oficial Mayor del Ayuntamiento y dijo que ojalá hubiera muchos perfiles como el de ella, es buena ella.

A pregunta expresa sobre si hay alguna inestabilidad en el Gobierno Municipal con la salida de la Oficial Mayor dijo que prefiere no opinar de eso.

Pero dijo que esta salida no afecta a la actual administración municipal porque se cuenta con un equipo que está afinado.

“Somos un equipo que está afinado, trabajando bien, no es de fuera (quien ocuparía la titularidad de la Oficialía Mayor), no es de fuera, va haber enroques.

Reiteró que esta renuncia no afecta las labores de la administración municipal pues se tiene gente para todo.

Pero reiteró que hoy mismo hablará con Bátiz Acosta para pedirle que continúe en el cargo de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán.

La renuncia de la Oficial Mayor del Ayuntamiento se suma a otros movimientos más que se han registrado en los primeros ocho meses de la actual administración municipal como las salidas del ahora ex director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar Blancarte Pimentel; del director de Planeación Municipal, Víctor Sáinz Sánchez, y del director Jurídico del Ayuntamiento, Antonio Aguilar Colado.

También el cambio del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz por Ramilo Lizárraga Medina; la salida del ex gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Quel Galván Pelayo; y de la directora de Comunicación Social, Martha Mendívil.