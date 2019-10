30 aniversario luctuoso

Ofician misa a Maquío en la Catedral de Culiacán, lugar que lo inmortalizó

A las afueras del sitio está el busto en su honor, lugar que presenció muchos de los mítines del panista. El ex candidato presidencial fue recordado por sus hijos como alguien que rompió el molde cuando nació, ya que no ha habido otro igual

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Hoy se ofició una misa por el 30 aniversario luctuoso de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, panista que contendió por la Presidencia de la República en 1988 y falleciera el 1 de octubre de 1989 en un accidente automovilístico.

La misa fue oficiada en la Catedral de Culiacán, lugar que fue testigo de los muchos mítines del Maquío, es un sitio que se identifica con el panista, al punto que a las afueras de la iglesia aún se encuentra un busto a su memoria.

Leticia Clouthier Carrillo, hija del Maquío, aún recuerda los mítines de su padre que lo inmortalizaron en la Catedral de Culiacán, es un lugar con el que se identifica su familia hasta la fecha.

“Aquí hace 30 años recuerdo que venía pasando en la carroza y había un mitin voluntario cuando la gente supo que había fallecido, y a mi tío que venía en la carroza literalmente se lo robaron, se robaron el cofre y lo bajaron al mitin aquí en la catedral”, rememoró.

“Después de 30 años la Catedral sigue siendo un símbolo para nosotros porque aquí fue su misa, pues ahorita después de 30 años aquí fue la misa de mi papá; aquí está su busto, y aquí fueron todos los mítines a los que venimos, y pues es un lugar muy simbólico y de muchos recuerdos para nosotros”, recordó.

Leticia contó que para mucha gente ya no hay hombres como su padre, sin embargo hoy más que nunca el país necesita muchos maquíos, ya que ve un México pobre, dividido, donde aún hay mucha impunidad.

“Decía un empleado de él, del rancho, don neto, que cuando mi papá nació el molde se quebró, que no había otro igual... su esencia sí creo que sería importante que alguien más la repitiera por su generosidad y compromiso con México, su entrega su visión de país, su visión de las cosas, yo creo que es muy importante que alguien más lo pudiera replicar”, compartió.

“¿Cómo está México? Dividido, una pobreza, una miseria espantosa, división de clases, muchas diferencias entre unos y otros, la economía está estancada, la corrupción sin límite, la impunidad a flor de piel, en fin, todo lo que nos enseñó sigue vigente”, agregó.

Por su parte Manuel Clouthier Carrillo, mencionó que le da gusto que la gente siga recordando a su padre, dado que la misa oficiada en Catedral llenó la iglesia a 30 años de la muerte del Maquío, sin embargo lamentó no ver un real compromiso con el mensaje de su papá.

“Nos da gusto que lo recuerden, pero a mí me daría más gusto que hubiese un mayor compromiso con su legado, un mayor compromiso con su mensaje, y el mensaje de él era muy claro, el chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros, y yo esperaría que esta elección del año pasado sea realmente un dejar de ser perros y no solamente un cambio de amo”, señaló.

“No necesitamos cambios de amos, no necesitamos caudillos, todavía escucho diciendo que extraña a Maquío y que quisiera que él hubiera gobernado, no, Maquío no creía en eso, el llamado de Maquío era un llamado para que la sociedad despertáramos, para que nosotros asumiéramos la responsabilidad de precisamente empezar a construir un país, no nada más el cambiar de gobernantes”.

--¿Ve lejos ese despertar ciudadano?

“Pues es que sí vemos un despertar ciudadano en el compromiso con el voto, pero otra vez, ya eligieron a alguien y ya se desentendió la gente, ya hasta aplaude a ciegas, sin razonar, no puede ser, tenemos que aplaudir causas, no aplaudir personas”.