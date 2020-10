Ofrece Citlali Hernández Mora reconciliación en Morena

La senadora con licencia Citlalli Hernández Mora, aspirante a la secretaría general de Morena, se reunió con la militancia sinaloense para exponer su proyecto en el partido

América Armenta

Proyectar una visión hacia 2021 con la militancia, presentar propuesta y hacer un llamado a la reconciliación, son las razones que expuso Citlalli Hernández Mora, aspirante a la secretaría general de Morena, que la trajeron a Sinaloa.

Los puntos anteriores, detalló, son necesarios para empezar una nueva etapa donde el partido sea sólido, cohesionado y que acompañe al Presidente de la República y el proceso de transformación.

“Morena se está definiendo entre dos grandes visiones, quienes quizás tienen una idea más tradicional del partido y quisieran inclinarla más hacia un partido político similar a los otros y por otro lado, quienes queremos que Morena siga siendo un partido político diferente, como nos lo propusimos cuando lo fundamos”, expresó.

Een la recta final para realizar la encuesta abierta en la que se va a definir la Secretaría y la Dirigencia nacional del partido, hizo un llamado a la militancia para que esté al pendiente de este proceso.

Consideró que no se trata solamente de un concurso de popularidad, sino de reflexionar y discutir qué clase de político quieren.

“Un partido que privilegia la honestidad, que privilegia el enfoque ético de hacer política, un partido que siga acompañando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su proceso de transformación, que salga de la dinámica de confrontación en la pugna del poder por el poder, que suba las miras y que entienda que Morena tiene que ser el partido de la gente, el partido de transformación”, dijo la aspirante.

Hernández Mora abundó que Morena necesita primero que nada reconciliación, declarando que no han aprendido a construir un partido entre la diferencia y que creció en los últimos dos o tres años, que tiene la necesidad de dirigencia capaz de sentar a todos en la misma mesa, de ponerse de acuerdo en torno a lo que los unifica.

“Recuperar de base, fortalecer los comités municipales y estatales y darse cuenta que el problema no es si ganan o no o si son los favoritos de México en la contienda electoral que viene, pero lo que pasa es que hay que revisar con qué clase de candidatos o candidatas se gana y la mayoría de la militancia no quiere que haya candidatos y candidatas con vínculos al viejo régimen o con mala trayectoria”, agregó la senadora con licencia.

“Necesitamos tener candidatos en el 2021 con los mejores perfiles, pero cuidar muchísimo su honorabilidad; de lo contrario iremos perdiendo la confianza de la gente y no se vale tener candidatas y candidatos que cuando llegan al poder traicionan el movimiento o traicionan a la gente, ya tenemos varios ejemplos en todo el país de diputados locales federales, sobre todo locales, de autoridades que llegan y se desentienden de su compromiso con Morena y con su militancia”, concluyó.