Ofrece escultor Pedro Jiménez restaurar la escultura del Venadito dañada en Navidad

El escultor Pedro Jiménez Corona ofreció públicamente restaurar la figura del Venadito dañada en Navidad y que está colocada en la glorieta entre las avenidas De los Deportes y Leonismo Internacional, en este puerto, nada más con el pago de hospedaje, alimentación y lo que cobra el fundidor, que serían cerca de 10 mil pesos en total.

"Me interesa mucho contactar a quien tome decisiones, si es el Secretario de Obras Públicas, la persona que sea que sepa de esta propuesta, por lo menos que se enteren por este medio que yo estoy interesado en la restauración de esa obra y que me hablen por teléfono, nos ponemos de acuerdo", añadió Jiménez Corona en entrevista telefónica, ya que él se encuentra en Guadalajara, Jalisco.

"Ya sería cosa de darnos una vueltita ahí al cabo no está tal lejos, yo iría con la persona (el fundidor) de una buena vez y que la repare, cosa de dos, tres días y esa pieza quedaría completamente terminada".

Se trata del escultor que elaboró dicha figura de bronce originalmente instalada en el Paseo Olas Altas y que en junio del 2007 un grupo de turistas de Culiacán la lazó y arrastró, pero por los daños que sufrió hizo un nuevo Venadito para ser puesto en ese lugar.

La escultura original fue restaurada por Jiménez Corona y así la donó para ser colocada en el año 2011 en la glorieta que se construyó frente a la Biblioteca Central y el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, pero en días recientes fue vandalizada nuevamente y le tiraron las astas conocidas comúnmente como cuernos.

Ante este diario recordó que fue a través de su amigo y colaborador de este diario, Guillermo Osuna, quien le informó de que un joven que fue detenido le había cortado recientemente los cuernos y el rabo al Venadito ubicado frente a instalaciones de la UAS.

"Y le comenté que cuando tuvo el vandalismo el otro Venadito, que también hice, ahí en Olas Altas, cuando lo tumbaron y lo arrastraron tuvo la gentileza el que era el Director de Obras Públicas en ese entonces, 'El Chino Wong' (Sergio Wong) me habló por teléfono para decirme que a mí como autor de la obra que tomara en cuenta que lo tumbaron para que el Ayuntamiento pues me llamaron por teléfono para la restauración de ese Venadito", recordó.

"Cuando tuve ya noticias de las partes, cómo había sido, sí fue mayor el daño que se hizo se tuvo que hacer un Venadito nuevo, entonces hice el otro Venadito que ya está colocado en Olas Altas y me quedé con las partes del Venado dañado porque se supone que esas partes, como son bronce, las iba a reutilizar en el Venadito nuevo, mero metí material nuevo, de una mejor calidad y me quedé con las partes, pero luego alguien empezó a protestar que por qué me había quedado con las partes, que ese Venadito era histórico y que debería ser regresado a Mazatlán".

Por ello restauró ese Venadito, hizo unas partes que le faltaban, continuó.

"Total que lo completé y se lo doné a Mazatlán y fue echa una glorieta vastante grande para el tamaño del Venadito, pero el propósito era regresárselo a Mazatlán", añadió, "ahora resulta que ha tenido mala suerte ese Venadito porque de nuevo fue vandalizado y pues yo decía que nos falta mucha cultura en ese sentido, que nuestra falta de ética cultural, más aparte de que el vandalismo no se fijan si es un Venadito, si es una tapa que está por ahí, si es una placa conmemorativa o sea lo que sea, pues hay personas que se dedican a ese tipo de cosas por 20 pesos (a robar o dañar dichas piezas)".

"Creo que lo que más le afecta al municipio de Mazatlán es ese tipo de vandalismo que a nadie beneficia, que perjudica simplemente prácticamente a todos porque se supone que es una obra pública que debe ser cuidada".

Dio a conocer pensaba escribirle una carta al Presidente Municipal o buscará el medio adecuado para ponerse en contacto con la persona que toma las decisiones al respecto para la restauración de esta y las demás esculturas que él hizo como la de Fernando Valadez que también ha sufrido un cierto daño y vandalismo, la Continuidad de la Vida que está también el Olas Altas, la Sirena que está en la Glorieta del Clavadista o Sánchez Taboada alguien le tumbó el cupido, que según sabe por ahí estaba guardado y no sabe si le quitaron un brazo también a esa escultura, pero es una serie de daños que no se han podido evitar porque no hay quien cuide ese tipo de obra.

Dijo que ese tipo de obras están completamente en el abandono en cuanto a pátina, que es el terminado final de la escultura que las hace ver como nueva-"Se les ha pintado y yo he protestado de alguna forma diciéndoles pues cómo pintado si las esculturas tienen un proceso de pátina con óxidos, aparte que la brisa marina que tiene ahí tiende a tornarlas en un verde más o menos bonito nada más que hay que conservar, hay que darles una limpiadita de vez en cuando para que se conserven bien las figurar", dijo, entre varios puntos.

"La figura de Lola Beltrán quedó bien patinada gracias a Sergio Wong también que estuvo participando ahí también".

El escultor Jiménez Corona resaltó que ha propuesto restaurar las diferentes esculturas en Mazatlán con costos lo más directos, reducidos posible y sin intermediarios, pero parece que no les interesó.

"Me parece que van a seguir pintando las figuras otras vez, van a ir a Comer y se compran un bote de pintura y se lo ponen, entonces a mí sí me gustaría mandarle esa carta al Presidente Municipal y decirle que por qué no hacen bien las cosas, eso no sé si llegue a ser un vandalismo oficial por así decirlo, perro son cosas que no se deben hacer, o se hacen bien o no se hacen, se le limpia la figura, se le pone la pátina y les dura unos buenos años ahí dándole un buen mantenimiento, uno les diría qué tipo de mantenimiento se le puede dar para que se siga conservando buena la presentación de esas figuras", reiteró el escultor.

Puso a disposición de las autoridades municipales su número telefónico 3313 29 72 33.