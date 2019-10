Ofrece la Guardia Nacional 300 plazas en Sinaloa

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La Guardia Nacional ofrece a los jóvenes sinaloenses, mujeres y hombres, un proyecto de vida al darse de alta en este nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el actual Gobierno Federal que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Esta oportunidad es en el sentido que la Guardia Nacional les ofrece un proyecto de vida, o sea no es un trabajo en el que diga voy a hacer una prueba dos o tres meses o uno o dos años, no, les ofrece un proyecto de vida en el cual pueden encontrar desarrollo y proyección profesional por el resto de sus vidas”, dijo ayer por la mañana el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Héctor Delgado Jiménez, Subjefe Administrativo de la Tercera Región Militar.

“Inician en este primer paso como miembros de la Guardia Nacional y se pueden proyectar tanto como ellos quieran, o sea, los límites quedan en las capacidades y los deseos de cada uno de los aspirantes”.

Agregó que la propia Guardia Nacional dentro de su programa tiene áreas de capacitación, de desarrollo, de adiestramiento que permiten que este personal se pueda seguir desarrollando profesionalmente, de tal manera que los únicos límites que existen para quien se incorpore a ella son los deseos de querer seguir en esta carrera y proyectarse en el futuro.

“Hay una gran oportunidad que se les ofrece en el sentido de que no solamente hay un sueldo que les permite garantizar el sustento de sus familias sino hay una cuestión de carácter de seguridad social (que) implica a los padres, a la esposa, a los hijos, becas, prestaciones adicionales”, reiteró el General Delgado Jiménez.

“(Les ofrece) la oportunidad de poderse desarrollar profesionalmente abrazando a través de la formación profesional y ocupar otros cargos, otros puestos conforme vayan cumpliendo su antigüedad y vayan desarrollando sus capacidades para avanzar profesionalmente”.

Ante personal de medios de comunicación dio a conocer que la convocatoria para la Guardia Nacional va a durar seis años, los del sexenio del Presidente López Obrador.

“Nosotros (la Secretaría de la Defensa Nacional) tenemos el compromiso de apoyar este esfuerzo aumentando cada año poco más de 14 mil efectivos y la Tercera Región Militar (que comprende los estados de Sinaloa y Durango) aporta parte de esos efectivos a ese esfuerzo nacional que corresponde a ese compromiso del Presidente de la República para crear empleos de carácter permanente”, añadió.

“Este año tuvimos una cuota de 870 elementos (en la Tercera Región Militar) los cuales ya estamos próximos a cubrir pero todavía tenemos cerca de 300 vacantes, nos gustaría que los ocuparan ciudadanos de aquí del estado de Sinaloa, hombres o mujeres que reúnan los requisitos establecidos para el efecto”.

Precisó que en Mazatlán hay un Centro de Reclutamiento en las instalaciones de la Tercera Región Militar ubicadas en la Avenida Gabriel Leyva, en la Colonia Loma Atravesada, pero en cada una de las instalaciones militares en Sinaloa y Durango hay personal para fungir como Centro de Reclutamiento.

Se les ofrece un sueldo de 19 mil pesos mensuales.

Tanto el General Brigadier Delgado Jiménez como el encargado del Centro de Adiestramiento de la Tercera Región Militar, Capitán Luis Hiram Dominguez López, informaron que los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional son ser mexicano o mexicana por nacimiento; en estado civil ser soltero o soltera y no vivir en concubinato; estatura mínima para el personal masculino es de 1.63 metros y para el personal femenino es de 1.55 metros.

El índice corporal es de 18.5 a 27.9, además de no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas y en caso de haber pertenecido a corporaciones policiacas que no hayan sido dados de baja por alguna irregularidad, por lo que se les checará su historial; deben llevar Carta de antecedentes no penales y no presentar perforaciones, a excepción de las horadaciones lobulares permitidas al personal femenino.

Y si tienen tatuaje no debe ser visible, de no más de 10 centímetros y si tienen más de dos tatuajes no debe exceder el 10 por ciento de su superficie corporal y no debe hacer apología del delito.

Edad de 18 a 29 años con 10 meses al momento de hacer los trámites para que al darlos de alta no rebasen los 30 años de edad.

Pasar los exámenes médicos y psicológicos.

Esta mañana varios jóvenes, entre ellos una personal del sexo masculino que se enteraron por redes sociales o ya al interior como elementos del Ejército estaban realizando trámites para ingresar a la Guardia Nacional.

LOS BENEFICIOS QUE OBTIENEN

Prestaciones

Estabilidad laboral

Educación, desarrollo profesional y proyecto de vida

Alojamiento

Vestuario y equipo

Servicio Médico

Sueldo digno y seguro

Alimentación

Vacaciones

Seguro de vida

Los interesados pueden acudir de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes y en los sábados y domingos de las 8:00 a las 11:30 horas.

INSTALACIONES MILITARES MÁS CERCANAS

Los interesados deberán acudir a las instalaciones más cercanas a sus domicilios para solicitar información y realizar trámites y la Sedena asume algunos gastos que realicen los interesados como pago de pasaje cuando así se requiera, lo mismo que gastos de fotografías y examen médico, precisaron mandos militares.