Ofrece Olga María Enciso su experiencia de vida en el libro Renacer

La autora, quien este viernes presentará su publicación, espera que espero que su experiencia sirva a otras mujeres a salirse del círculo de violencia instalada en muchos hogares de México

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Trabajar incansablemente para mantener a sus hijos fue la luz que llenó de esperanza la vida de Olga María Enciso, en cambio fue el miedo a que un golpe le quitara la vida a ella o uno de sus hijos lo que hizo romper con el círculo vicioso en el que el verdugo trabaja cotidianamente para que la autoestima de la víctima se vaya en picada hasta el sótano y mantiene a las mujeres abusadas durmiendo con el enemigo.

Visto en perspectiva, Olga María Enciso ve su vida como una montaña rusa.

“Fue un sube y baja por mucho tiempo, fui una niña mimada en su casa cuando fui pequeña porque durante mucho tiempo fui hija única, nieta única por parte de mi madre, todos en esa familia estaban pendientes hasta de qué aire respiraba, tuve una adolescencia no muy estable porque mis papás se divorciaron y me usaban como escudo, por eso decidí huir de casa y la salida más fácil fue casarme a los 18 años, sentía que mi mamá me responsabilizaba de sus conflictos”, compartió.

“Cuando me casé me enfrenté a algo que no conocía, la violencia, las adicciones a las drogas, tenía una vida rodeada de lujos materiales, joyas, pieles, chofer a la puerta, mi casa puesta de esquina a esquina... Era una jaula de oro, pero cuando vi que mi vida y las de mis hijos estaba en riesgo, decidí salirme de ahí pero con una mano adelante y otra atrás, ahora aprendí a valorar las subidas y bajadas, a los 23 años huí del maltrato y de los golpes con cuatro hijos, estamos totalmente desamparados”.

- ¿Por que escribiste el libro?

“Quería dejar de cargar con culpas, me cuestionaba mucho por que había soportado que me golpearan y me humillaran de esa manera, no me lo perdonaba ni por mí, ni por mis hijos, me costó mucho trabajo empezar a sacar, a rascar en el pasado, a obligarme a recordar, había muchas cosas que se me habian olvidado porque eran terribles”, confesó.

“Tuve que dejar de escribir por seis meses y me fui con una terapeuta, fue muy difícil enfrentarme a mi misma vida, hacer un recuento, siempre había un reclamo que me lastimaba ¿Como pude permitir que me hicieran eso a mí y a mis hijos. Decidí escribir mi vida porque pensé que, en un momento dado, me iba a servir para entender lo que me había sucedido y superarlo definitivamente, en seis meses de terapias estuve lista para regresar a seguir escribiendo”.

- ¿Por qué soportar tanta violencia?

“Ahora que veo el libro me pregunto cómo es posible que mujeres como yo soporten tanta violencia y humillación, lo escribí porque hay millones de mujeres que han pasado hasta por cosas peores que yo y creo que no debemos permitirlo, y mi experiencia puede servirles a otras a no dejar que suceda, afortunadamente yo sobreviví y pude trabajar y sacar adelante a mis hijos, espero que mi experiencia les sirva a otras mujeres a salirse del círculo de violencia instalada en muchos hogares de México”, expresó.

“Después de haberlo escrito me siento más estable emocionalmente, me ayudó a perdonar a muchos que ni sabía que les guardaba resentimiento, ahora tengo más armas para poderles aconsejar a mis hijos, ver mi vida en perspectiva a través de las letras me ayudó a aterrizar, me quité los cristales oscuros con los que veía mi vida y ahora siento que tengo unos lentes claros, veo todo y tengo una perspectiva real de lo que pasó, me perdoné haber permitido que mis parejas me hicieran lo que me hicieron, estoy hablando de violencia intrafamiliar”.

Luchar por los hijos

“Yo nunca perdí mis ganas de vivir, de luchar, nunca le hice daño a alguien, no me amargué porque instintivamente sabía que si das algo positivo eso se regresa, por eso nunca dejé de ayudar y de creer en las personas, si das cariño lo recibes, era una manera de protegerse, haciendo el bien”, mencionó.

¿Vale la pena desnudar tu alma ante los demás?

“Nunca pensé en terceros, no pensé en los demás, escribí este libro para mí y para mis hijos, para que ellos entendieran por qué tomé esas decisiones que afectaron su vida y que en algún punto cuando eran adolescentes y jóvenes, me cuestionaban. Creo que les va a quedar claro que yo fui sacando fuerzas de donde podía para salir adelante, improvisando”, dice.

“Por las noches los acostaba y cuando se dormían me ponía a llorar porque no sabía qué hacer, de dónde iba a sacar para alimentarlos al día siguiente, esa manera de luchar se las inculqué con el ejemplo, creo que por eso ellos son muy trabajadores, muy luchones. Escribir me liberó, dejé de cargar con cosas ajenas, me acepto y me gusto como soy, me siento más segura”.

Para Olga María Enciso, las primeras muestras de violencia deben de ser la alarma que les señale a las mujeres que deben salirse de donde están.

“Cuando a una mujer la golpean debe irse inmediatamente de ahí, porque la violencia no disminuye, ni desaparece, lo que pasa generalmente es que va creciendo y puede llegar hasta la muerte, la mujer lo soporta por falta de autoestima, por inseguridad, que son cosas que un hombre que quiere abusar aprovecha para ir ganando terreno y dominar y abusar de las otras personas”, comentó.

“A alguna mujer que esté sufriendo de violencia en la familia y que lea el libro les podría servir para tomar decisiones que la saquen de la situación terrible en la que se encuentra, me gustaría que pudiera ayudarles a tomar fuerzas, que venzan el miedo y que se enfrenten a la vida”.

En la oscuridad plena en que sumerge la violencia a las mujeres, ¿viste alguna luz?

“El miedo me paralizaba, temía que un día me matara, el espíritu de sobrevivencia fue lo que me hizo huir con mis hijos para salvarlos. Yo sabía que la luz se iba a producir cuando me pusiera a trabajar, esa era la solución a mis problemas y lo fue. Mis hijos aprendieron a luchar igual que yo, nunca pensé que con hacerlo se los iba a enseñar” compartió .

“Sé que hay mujeres que en este momento viven cosas peores que las que yo viví, la autoestima es importante porque es lo que te da fuerza para salir adelante aunque parezca que no hay nada a tu alrededor. Cuando me sentí vencida, sin fuerza para continuar me ponía a bordar o a hacer galletas, era terapia ocupacional que me ayudaba a no caer en el sótano de la depresión y además al día siguiente salía a la calle a vender las galletas y lo que había tejido”.

Presentación

Libro Renacer de Olga María Enciso, este iernes 31, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Multidiversidad.