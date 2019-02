Lectura dramatizada

Ofrecen lectura dramatizada de Aviones, la obra de Manolo Díaz

Los actores Rodrigo Muñoz, Yaser Villafaña y Ariel Noriega leen actuando la obra del autor mazatleco en un ambiente íntimo y acogedor

Héctor Guardado

Bajo la enramada de la terraza de la galería NidArt, a una cuadra del Teatro Ángela Peralta, el dramaturgo y director de teatro mazatleco Manolo Díaz presentó anoche una lectura dramatizada de su obra de teatro “Aviones” (2017), finalista del concurso de dramaturgia joven, Gerardo Mancebo del Castillo.

Aviones relata la relación de tres hermanos que se enfrenta con una realidad inquietante, violenta, pero no exenta de humor; en ella el dramaturgo transforma las historias cotidianas, las carga de humanidad, de familiaridad y de un humor que le roba una sonrisa a los espectadores.

Los actores que leyeron los tres personajes de la obra fueron Rodrigo Muñoz (Wilfrido), Ariel Noriega (Wenceslao) y Yaser Villafaña (Gumaro).

Tres hermanos se encuentran en el limbo, saben que sólo dos de ellos van a sobrevivir y se van a separar para siempre de un tercero que morirá, pero para salir del estado de coma que los mantiene en el limbo tienen que superar tres pruebas.

En el recorrido por esos retos van descubriendo en sus diálogos chispeantes, estructurados con el habla de los jóvenes millenials, cargados de un humor ácido, inteligente, directo, las relaciones de enorme afecto que une a cada uno de los personajes con cada miembro de su clan, la problemática familiar se revela con naturalidad.

Las pruebas llegan a través de pequeños aviones de papel, la primera los obliga a entrar a una cueva oscura donde enfrentan a un enorme monstruo salido de sus propios recuerdos.

La segunda prueba ocurre en un teatro, los hermanos deben de escribir e interpretar una obra de teatro, mientras el público compuesto por simios les lanza heces fecales.

La tercera prueba consiste en lanzar un penal ante un público que llena un estadio, y a donde acuden sus padres, quienes soportan los fallos y los aciertos de sus hijos.

El trabajo actoral de los tres es intenso, cada uno de ellos entra en un personaje y no lo suelta hasta que finaliza la obra.

Se narra con naturalidad lo que ocurre en esa familia, la muerte del padre (que precisamente trabajaba en los aviones), el ingreso de uno de los hermanos a un centro de rehabilitación de adictos a las drogas y su intento de suicidio, la aspiración de otro como futbolista, el trabajo de actor de telenovelas del más pequeño, pero sobre todo, cada situación va dejando claro la relación de afecto y unión entre todos ellos.

Cuando al fin logran salir del limbo se darán cuenta que estaban en ese lugar porque sufrieron un accidente automovilístico, el auto dio varias vueltas y solo uno de los tres hermanos sobrevivió.

“Mis obras surgen de imágenes, imagino como se van a ver en escena y no tengo fórmulas porque eso empobrece siempre las propuestas, si algo me funciona estoy pendiente de no volver a usarlo para no repetirme. Los temas que he manejado hasta ahorita son la violencia, la familia, el fetichismo y el amor en la sociedad contemporánea”, cuenta Manolo.

La obra no desperdicia un solo momento, manteniendo al espectador inmerso en una historia tan viva como lúdica, donde las miserias humanas de tres hermanos, no les impide mostrarse el profundo amor que los une.