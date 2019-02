Tras arreglar, más o menos, el fallo en su tatuaje, Ariana Grande ha vuelto a causar noticia acerca del tatuaje que se marcó en la palma de su mano y que hace mención a su reciente sencillo, 7 Rings.

La novedad llegó cuando una marca especializada en borrar tatuajes se ofreció a quitarle a Ariana el ya famoso tatuaje que tantos quebraderos de cabeza le ha dado.

LaserAway es el nombre de la empresa que habría ofrecido este servicio a la cantante, además de una suma de un millón y medio de dólares y todo tipo de gastos (hotel, desplazamientos...) como estrategia de publicidad, según recoge La República.

El manager de Ariana ha negado que les llegara la oferta, además de decir que él estaría dispuesto a hacerse el tatuaje y borrárselo con láser por la cantidad que le han ofrecido. Pero la propia Ariana también ha dado su opinión sobre la oferta. Lo ha hecho a través de una respuesta, según la información publicada por TMZ.

"Daría un millón para que me dejen en paz", escribió la cantante.

i’ll give y’all a million to get off my nuts https://t.co/7yMyP0eHtt