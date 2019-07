OfrecerÃ¡n tratamientos gratuitos contra el cÃ¡ncer para pacientes de Sinaloa

Ofrecerán tratamientos gratuitos contra el cáncer para pacientes de Sinaloa

La Fundación Coi firmó un convenio de vinculación con el Diputado federal Carlos Castaños, para ofrecer tratamientos gratuitos a enfermos con cáncer de Sinaloa

Karen Bravo

10/07/2019 | 12:45 AM

CULIACÁN._ La Fundación Coi de Guadalajara y el Diputado federal Carlos Castaños firmaron un convenio de vinculación para ofrecer tratamientos gratuitos a personas que padecen cáncer.

Será a través del contacto con el Diputado Carlos Castaños como se canalizará a los pacientes a la fundación para que reciban el tratamiento de forma gratuita. Las instalaciones se encuentran en la ciudad de Guadalajara, por lo que parte del servicio es brindarles transporte pagado al paciente y su acompañante.

“Tras sacar la cita de primera vez y empezarse a atender pueden pasar nueve días y podemos recibir a muchos, en Ciudad de México tenemos 16 sillones, en Guadalajara tenemos 10 y se pueden dar cuatro turnos en cada sesión, así que por cupo no se preocupen”, explicó Érika Ortiz Flores, directora ejecutiva de Fundación Coi.

La oferta de tratamientos es para personas de escasos recursos y el único requisito es que cuenten con Seguro Popular, detalló Ortiz Flores.

“Si no cuentan con Seguro Popular nosotros les podemos ayudar a esta asesoría de cómo saquen su Seguro Popular, que muchas veces la gente no lo tiene pero porque no sabe cómo tramitarlo, es algo que todos los mexicanos tenemos derecho y nosotros les explicaremos qué documentación tienen que llevar”, comentó.

La Fundación también cuenta con un albergue en Guadalajara, que se llama Cruz Rosa, en el que se cobra alrededor de 25 pesos a las personas que acuden.

“La idea es que siempre el paciente vaya con un acompañante y les da las tres comidas”, detalló.

“Lo que no queremos es que haya abandono de los tratamientos porque no tengan los recursos, nosotros veremos la manera de apoyar”, dijo la activista.