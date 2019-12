Ojalá que el de AMLO no sea otro sexenio perdido para México, dice Cuauhtémoc Cárdenas en España

En una entrevista para El País, Cuauhtémoc Cárdenas expresó que México podría tener otro sexenio perdido, además señaló que no sabe “dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico”.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, (SinEmbargo).- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato a la Presidencia de la República y ex Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, dijo a El País que espera que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no sea otro sexenio perdido.

En una entrevista para el diario español, en Madrid, el ingeniero fue cuestionado sobre si México se encuentra ante el riesgo de perder otros seis años; el ex candidato presidencial respondió así: “espero que no”.

El hijo del General Cárdenas visitó España para participar en actos relacionados con el 80 aniversario de la Guerra Civil, y del exilio republicano en México.

En la entrevista, el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también dio su opinión sobre la izquierda en México. “Es muy difícil decir quién está en la izquierda y quién no. No veo una izquierda organizada en este momento, ni a ningún político importante ubicado en lo que yo llamaría izquierda”, dijo.

Sobre si Morena es la actual izquierda del país, señaló que no lo ve así, “no conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico”, agregó.

Sobre la violencia en México, dijo que “se tiene que buscar una política donde puedan elevarse las condiciones de vida de la gente. Esto haría necesario que las políticas que tienen que ver con educación, salud, generación de empleo, Seguridad Social, aparte de intensificarse en sus efectivos y efectos, pudieran también tener dentro de sus componentes cómo reducir la violencia, cómo garantizar la seguridad. Es muy importante que tengamos una distribución más equitativa de la riqueza”.

NADIE DEBERÍA ADJUDICARSE EL CAMBIO

El pasado 10 de septiembre, el ingeniero Cárdenas aseguró que los avances del país en los últimos años en materia democrática se deben al pueblo y que ningún partido o funcionario se puede adjudicar esos cambios.

“Los avances que hemos tenido a lo largo de estos últimos años en materia democrática se deben al pueblo de México, fundamentalmente. No hay ningún partido, ningún funcionario, ninguna persona que debiera adjudicarse estos cambios de manera individual. Ha sido un esfuerzo colectivo que nos toca buscar que los muchos problemas que tiene el País puedan efectivamente resolverse”, dijo.

Durante el homenaje que se le rindió en el Senado de la República, Cárdenas Solórzano precisó que se trata de un esfuerzo colectivo, el cual corresponde a “quienes estamos aquí presentes y a muchos otros”.

Desde el pleno, el político subrayó la falta de propuestas por parte de partidos políticos, grupos de la población y académicos para continuar con avances en materia democrática, por lo que hizo un llamado para unificar esfuerzos en favor del pueblo mexicano.