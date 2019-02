Olga Breeskin ahora es Embajadora del Evangelio

Ofrece, en Mazatlán, dos conciertos evangélicos, en los que da testimonio de su conversión al cristianismo; plantea necesidad de guía espiritual

Dantiela Mendoza

Tras varias décadas de haber visitado Mazatlán en sus gira internacionales y sus diferentes espectáculos musicales, así como de participar en repetidas ocasiones en los desfiles del Carnaval de Mazatlán, al lado de Raúl Velasco, y aparecer en programas especiales que Televisa realizó sobre la máxima fiesta, este fin de semana, Olga Breeskin regresó al puerto para compartir su música con los mazatlecos.

La famosa violinista, bailarina, cantante y actriz, conocida principalmente por haber sido una de las vedettes más famosas de las décadas de los 70 y 80, sigue en los escenarios, pero ahora con una nueva misión: predicar el evangelio.

“Vengo a compartirles las vivencias de los últimos nueve años de mi vida. Vengo acompañada de mi inseparable violín, que es mi compañero de toda la vida, es un concierto evangélico, ya que además de tocar el violín, comparto mis experiencia de vida, cómo Cristo ha cambiado mi vida, como Su Palabra salvó mi vida”, expresa la diva mexicana.

Se trata de una serie de tres conciertos en el Auditorio Evangélico, ubicado en la Colonia Periodistas, a un costado del Centro de Integración Juvenil. Los dos primeros ya fueron anoche, y el tercero será hoy domingo, a las 11:00 horas, con entrada libre al público.

Con 67 años de edad a cuestas, es evidente que el tiempo y el estilo de vida le han cobrado la factura, pero Olga Eugenia Breeskin Torres conserva ese brío y jovialidad que la distinguieron desde inicios de su carrera artística, hace ya casi 50 años.

“Yo vine muchos años, junto con Raúl Velasco, cuando cubría el Carnaval de Mazatlán, entonces, esta bendita tierra la conozco de muchos años. Siempre hubo calidez de parte de la gente y los empresarios, cuando me invitaban a dar mis espectáculos; ahora vengo con otra visión, con otra misión, ahora vengo como ‘Embajadora del Evangelio’”, comenta.

Para la también conductora, la importancia de su nueva faceta como figura pública radica en el hecho de que actualmente la sociedad está urgida de luz y amor de Dios, urgida de tener una guía espiritual que le ayude a llevar una vida buena y de beneficio.

“Viendo el mundo actual, todas las familias, todas las personas necesitamos una guía, necesitamos apoyo, una palabra de aliento, todos necesitamos respuestas a preguntas como el por qué mi matrimonio no funciona, por qué mi hijo está vendiendo droga, por qué mi hija está saliendo con el jefe, ya no puedo con ella, se me salió mi hogar de las manos; bueno, pues eso y más es lo que escuchan en el Concierto Evangélico”, añadió.

Olga Breeskin destacó que en ese despertar espiritual hubo dos figuras muy importantes en su vida: Juan Gabriel y Yuri, a través de los cuales Dios le habló y a quienes siempre agradecerá su insistencia, pues es por ellos que ahora ha enfocado su carrera a predicar el Evangelio y dar testimonio.

Gran parte de las vivencias de la vedette mexicana están plasmadas en el libro “El viejo violín”, en el que narra el cambio radical de vida que tuvo gracias a que encontró a Dios.

ASISTA

EVENTO: Concierto Evangélico con Olga

Breeskin

LUGAR: Auditorio

Cristiano

HORARIO: A partir de las 11:00 hrs.

ADMISIÓN: Entrada libre.