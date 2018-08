Olga Breeskin no extraÃ±a a la vedette

Olga Breeskin no extraña a la vedette

Alejada del ambiente farandulero, la ex bailarina y violinista, vuelve a Culiacán convertida ahora en una mujer de fe

Leopoldo Medina

Al recordar sus 40 años de trayectoria artística, Olga Breeskin aseguró no extrañar más a aquella vedette de los años 70 y 80, mucho menos a la fama y la fortuna que logró conquistar en ese entonces.

“Mi época como vedette ni la extraño, ni me llena, y no me hace falta. Mi condición de músico me permite comunicarme con mi público a través de mi violín”.

Dijo que hoy es una mujer renovada espiritualmente.

