En la FIL de Guadalajara

Olga María Enciso sugiere no dejarse vencer por el miedo

La escritora presentó su libro ‘Renacer’, la historia de una mujer que sobrevivió a la violencia

Héctor Guardado

Desnudarse frente a todos, a través de un libro autobiográfico, es un acto de valentía que no cualquiera asume, la promotora cultural Olga María Enciso lo hizo para curarse el alma, para encontrar las mejores respuestas para sus hijos, para reconocer que no puede echarle la culpa de su vida a nadie, pero sobre todo, comprender de una vez por todas que el miedo es el enemigo a vencer para conseguir la libertad.

Su libro Renacer fue presentado en el Salón D del área internacional de la Feria Internacional del libro de Guadalajara, la acompañaron en la mesa la escritora Melly Peraza, que fue la editora de su libro, y la maestra Cynthia Figueroa.

Melly Peraza subrayó la valentía de la autora para escribir un libro que le puede servir a mujeres que en este momento están sufriendo de violencia intrafamiliar.

“Renacer es un libro que no contiene una historia de amor de color de rosa, sino las vivencias y situaciones verídicas de una mujer valiente, entregada a su gran misión, sorteando un sinfín de agravantes como ser golpeada, humillada”, compartió.

“En muchas ocasiones hasta se jugó la vida. Fue una madre que en algunas circunstancias se convirtió en fiera para defender con garras y dientes a sus cachorros, sabiendo de antemano que podía morir en un parpadeo a manos de un hombre tóxico y enfermo del alma”.

La autora reconoció que escribir su vida no fue fácil, se enfrentó con los fantasmas del pasado , revivió los monstruos que su memoria en un afán de defenderla había borrado.

“En el proceso de escritura, que duró más de tres años, me revelé contra los otros y contra mí, dejé el libro tres meses y un hijo me dijo que fuera con un psicólogo para cerrar círculos, lo hice. Escribiéndolo lloré mucho, hasta que comprendí que no había sido una víctima, yo era una persona adulta que decidí estar con las personas que me lastimaron, traté de entender por qué la gente alrededor mío me hizo tanto daño a mí y a mis hijos, y encontré respuestas”, dijo.

“Pretendo con este libro que las mujeres que están pasando por un estado de violencia y que decidan leer el libro, les pueda ayudar para entender que pueden salir adelante, mi único motor fueron mis hijos, en el camino encontré a personas que me han recibido en su corazón y me han ayudado incondicionalmente, como el profesor Manuel Figueroa y su familia, valió la pena todo lo que he vivido para llegar hasta aquí”.

Por su parte, la presentadora, Cynthia Figueroa, felicitó a la autora, a la que conoce desde hace 20 años, resaltó la actitud positiva que define a Olga María Enciso.

“Estoy feliz de acompañar a una gran mujer en el día de la presentación de su libro, que es algo muy importante para ella y para su familia, mi padre, Manuel Figueroa, me compartió una vez que Maru, como le llaman sus amigos, tenía una vida muy interesante, llena de luces y mucha obscuridad, hoy nos toca enterarnos de esa historia, a través de su libro”.

La escritora reveló que la terrible situación de violencia que están viviendo las mujeres fue uno de los detonantes para que decidiera escribir su experiencia.

“Cada día, al escuchar y observar las trágicas noticias y acontecimientos violentos y denigrantes, cometidos contra las mujeres, se movió algo dentro de mí, algo que despertó un sentimiento de impotencia, un deseo de compartir mi triste odisea, para recordarles a las mujeres que viven en medio de la violencia, que despierten de la pesadilla y decidan salirse de ahí”, mencionó.

“No busco culpables, somos nosotras quienes llevamos el timón de nuestra vida y no debemos dejarnos vencer por el miedo, busquemos esa luz que anuncia la libertad para poder renacer”.