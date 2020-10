Olga Sánchez Cordero acusa misoginia en el gabinete de seguridad federal

La titular de SEGOB dice que sus opiniones dentro de las reuniones de seguridad a veces no son tomadas en cuenta, a pesar de que ella tenga la razón

Noroeste / Redacción

Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), acusó este martes 20 de octubre, que en el Gabinete del Gobierno Federal existe misoginia de parte de sus compañeros varones.

Además, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló que sus opiniones dentro de las reuniones de seguridad a veces no son tomadas en cuenta, a pesar de que ella tenga la razón.

Al participar en un evento virtual organizado en el Museo de la Mujer, por el 67 aniversario de la obtención de voto femenino, Sánchez Cordero Dávila dijo que ante esta misoginia no ha sido fácil desempeñarse como titular de la SEGOB.

“Había veces, inclusive, en estos Gabinetes de Seguridad exclusivamente de varones, en donde, en ocasiones, mi opinión, y digo, no por el Presidente [Andrés Manuel López Obrador], al contrario, el Presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría, inclusive, no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”, reveló Sánchez Cordero Dávila.

La funcionaria federal consideró que la misoginia es producto de un machismo ancestral, que no es fácil de deconstruir y que hace que las mujeres enfrenten dobles dificultades al desempeñar cargos de alta responsabilidad.

“Muchos de estos retos fue demostrar la capacidad de una mujer, tanto más, pero el reto fue doble, no solamente para llegar, sino para demostrar y por supuesto que, dentro del Gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables”, enfatizó la funcionaria federal.

“Tenemos acceso a la justicia, pero nuestro acceso real a los tribunales es precario si somos mujeres, sobre todo, y si se trata de mujeres pobres o indígenas”, expuso la ministra en retiro.

“Las posibilidades de obtener una respuesta favorable de las autoridades de procuración e impartición de justicia si padecemos violencia es todavía amenazada por concepciones estereotípicas de quiénes somos y cómo debemos comportarnos”, indicó la titular de la SEGOB.

Las reuniones de seguridad se llevan a cabo a las 06:00 horas de lunes a viernes, en el Palacio Nacional, y son encabezada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

A estas acuden, entre otros, los secretarios de la Defensa y Marina, Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño; así como Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).