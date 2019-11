Olivia Colman conoce al príncipe William, quien le confiesa que no la visto como la reina Isabel II

La actriz participa en la tercera temporada de la exitosa serie The Crown

Noroeste / Redacción

10/11/2019 | 12:09 AM

Olivia Colman interpreta a Isabel II, abuela del príncipe William, en la tercera temporada de la exitosa serie The Crown.

En una recepción en el Palacio de Buckingham, la actriz conoció al duque de Cambridge y tuvo la oportunidad de preguntarle si había visto la ficción de Netflix.

La conversación entre ellos fue un tanto extraña, según lo relatado por la oscarizada actriz en el programa The Graham Norton Show.

“William me preguntó qué estaba haciendo en este momento, antes de agregar rápidamente: ‘En realidad, sé lo que estás haciendo’”, contó primero. “Eso me emocionó y le pregunté: ‘¿Lo has visto?’ Y su respuesta fue un firme ‘no’. Pero fue muy amable y encantador”, continuó.

No es la primera revelación “real” que hace Colman desde que obtuvo el papel principal de Isabel II, que anteriormente interpretó Claire Foy en la serie.

En octubre, la protagonista de La elegida admitió que su esposo robó “papel higiénico” de la misma recepción “solo para decir que era del palacio”, relató entonces, de acuerdo a lanacion.com.ar.

Sin embargo, no todo han sido anécdotas frustrantes o delirantes para Colman desde que obtuvo el papel principal en The Crown. El 31 de octubre, la actriz conoció a la hija de su personaje en Buckingham, cuando la Princesa Anne -interpretada por la actriz británica Erin Doherty- la convirtió en Comandante de la Orden de Excelencia del Imperio Británico por sus servicios a la ficción.

Gracias a su participación en la serie, Colman también entabló una amistad con su coprotagonista Helena Bonham Carter, quien interpreta a la hermana menor de la reina, la princesa Margaret.

“Realmente es divertido”, confesó Bonham Carter como invitada al mismo programa televisivo, sobre el trabajo compartido con su colega en la serie, relato que detalla la vida de la reina Isabel en una Gran Bretaña cambiante entre los años 1964 y 1977.

En la entrevista, Bonham Carter contó, por otro lado, que antes de aceptar el papel visitó a un medium para “hablar” con la princesa Margaret, quien falleció en 2002.

“En realidad fui a ver a una amiga por otro tema pero ella tiene talento en la conexión con el más allá y de repente dijo: ‘Margaret está aquí’. ¿Eso significa algo?”, narró. “Todavía no había dicho que sí y pensaba en preguntarle si debía asumir el papel, cuando ella dijo: ‘Lo harás bien’”, agregó.

En cuanto a Colman, su preparación para el rol de la reina Isabel fue menos espiritual. “No hice nada. Aunque tenía un entrenador de movimientos. ¡Pero aún así caminé como yo lo hago, o más bien como un granjero!”, contó con humor.