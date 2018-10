Olvidan al Banco de Alimentos en Guasave; tiene casi un aÃ±o cerrado

Olvidan al Banco de Alimentos en Guasave; tiene casi un año cerrado

Germán Valenzuela, último presidente del patronato, dijo que en octubre entregó a la Junta de Asistencia Privada y en diciembre cerró el organismo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A casi un año de haber cerrado “temporalmente”, el Banco de Alimentos de Guasave ha quedado en el olvido, ya que nadie ha querido asumir la responsabilidad del organismo.

Germán Valenzuela Espinosa, quien se desempeñó como presidente del patronato, explicó que en octubre de 2017 entregó el mando a la Junta de Asistencia Privada, de Culiacán, que buscaría a alguien para que se hiciera cargo, pero en diciembre el Banco de Alimentos cerró sus puertas.

“Ellos iban a buscar un consejo nuevo, porque yo ya no aguanté, era mucha presión, la gente cada vez aportaba menos, era más difícil trabajar”, lamentó.

“Yo estaba descuidando mi negocio y aparte era mucho estrés, porque tenía que pagar la nómina, además de que había mucha grilla si no apoyabas a ciertas gentes”.

El empresario guasavense subrayó que el Banco de Alimentos de Guasave apoyaba a 12 mil 860 personas de 2 mil 660 familias que viven en alta marginación en este municipio.

“No hay gente que quiera entrarle, el que tiene la manera no tiene tiempo. Yo entré en 2012 por mientras y me dejaron hasta que fui a la Junta de Asistencia, porque tienes que entregarle a alguien, me dijeron que ellos iban a buscar, pero en diciembre cerraron”, comentó.

El Banco de Alimentos de Guasave inició operaciones en 2007, siendo Marco Antonio Domínguez Pérez el primer presidente del patronato, entregando en 2012 el mando a Valenzuela Espinosa.

“La gente que yo conformé en el consejo eran horticultores, comerciantes, empresarios, muy bien todo, pero se cansan después de los dos años, se te van yendo y ahí batallamos”, dijo.

Esta institución de asistencia privada tiene su oficina y bodega en el mercado de abastos, las cuales cedidas dadas en comodato por el Ayuntamiento de Guasave en el trienio 2011-2013 para un periodo de 10 años, por lo que todavía puede reabrirse en ese lugar donde no pagarían renta por un tiempo, aseveró.

En una visita de Noroeste se pudo observar que la oficina donde despachaba el personal de esta institución está cerrada y en estado de abandono, con escritorios y sillas empolvadas y sin equipos de cómputo.

Enfrente se ubica la bodega, la cual también está cerrada y en la puerta sí tiene un papel donde dice que está temporalmente cerrado, en espera de que alguien se anime a levantar la mano y reactive este organismo que apoyaba con la entrega de despensas a miles de familias de escasos recursos de Guasave.