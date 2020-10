Omar Alejandro, de Choix, gana concurso de CEDH; propone buzones para que niños sean escuchados

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó la premiación de su concurso anual, de manera virtual, y además del niño de Choix, destacan las propuestas de pequeños de Mazatlán y Guasave

José Abraham Sanz

Omar Alejandro, un estudiante de quinto año de la primaria 20 de Noviembre de Choix, ganó el concurso Presidente Infantil de la CEDH con el tema de libertad de expresión, luego de proponer la instalación de buzones en las escuelas para que se tomen en cuenta las opiniones de los niños en las decisiones de los adultos.

Este jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó la premiación de su concurso anual, y aunque lo hizo de manera virtual, fue encabezado por el titular del organismo, José Carlos Álvarez Ortega.

“Exhortamos a todos los profesores para que les hagan entender esta importante función que tienen a su cargo, de no solo transmitir los conocimientos sino también ser partícipes del desarrollo integral de su alumnado, escucharlos, guiarlos y orientarlos”, dijo el Presidente de la CEDH.

La idea de Omar Alejandro fue elegida entre 9 mil 289 propuestas, provenientes de todo el estado y hechas por niños entre cuarto y sexto grado.

“Propongo a los padres de familia que escuchen a sus hijos y permitan expresar libremente pregúnteles cómo les va, cómo se sienten, si es que algo les pasa, qué necesitan y tómenlos en cuenta. A los maestros y autoridades educativas, promuevan la participación y la libre expresión de sus alumnos, pueden instalar un buzón para todos los niños, pongan su opinión, quejas, sugerencias, peticiones y si es que algo les sucede dentro de la escuela”, dijo Omar Alejandro en su discurso.

“A las autoridades municipales y estatales, tomar en cuenta a la niñez, ya que las decisiones que tomaban, ya que a fin de cuenta nos afectan también. Nuestra voz también tiene valor, acudan a cada escuela, orfanato o donde viven los niños, escúchennos, ayúdennos a expresarnos libremente”.

El segundo lugar fue para Rafael, también de quinto grado de la escuela Justo Sierra de Mazatlán, quien obtuvo el cargo de Visitador General, con el tema Igualdad de género y no discriminación.

“No importa qué tipo de sexo seas o qué preferencias de sexo te guste, pero tienes los mismos derechos que los demás, por ejemplo: equidad de género, derecho a no ser maltratado o discriminado, etcétera; cuando te estén insultando no los agredas, sino que dile: ¡basta!, no me gusta que me trates así, tampoco me digas cosas porque soy igual que tú, tengo los mismos derechos que tú, y merezco respeto, así que déjame, ese es un ejemplo de no agredir a otros sino que le das una valiosa lección de vida”, dijo.

El tercer lugar, con el cargo de Secretaria Ejecutiva Infantil, fue para Emely Isabella, del Colegio Patria de Guasave, AC, quien propuso un tema sobre el derecho a ir a la escuela y aprender.

“Pienso que es uno de los derechos más importantes de todos porque todos debemos aprender a escribir a leer y a muchas cosas más. Pero hay niños que no tienen ese derecho porque en vez de ir a la escuela se van trabajar como a limpiar vidrios de los carros, vender bolsas o vender fruta, entonces eso no está bien, porque todos los niños tenemos ese derecho y yo pienso que se debe de cumplir como sea posible”, expresó.

Además de sus reconocimientos con sus cargos honoríficos, los niños recibieron una tableta electrónica y gracias a la victoria de Omar Alejandro, su escuela primaria en Choix recibió una computadora de escritorio.