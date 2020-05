Omar Bravo, de goleador de Chivas, a protestar por la eliminaciÃ³n del Ascenso MX

Omar Bravo, de goleador de Chivas, a protestar por la eliminación del Ascenso MX

El delantero sinaloense encabeza los reclamos de la UdeG

Kevin Juárez

De ser el máximo anotador de Chivas del Guadalajara, a luchar por la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Omar Bravo Tordecillas no tiene la necesidad económica, además, ya está cerca de su retiro definitivo de las canchas, pero el delantero sinaloense lucha contra la injusta eliminación del Ascenso MX, decisión que afecta a más de 200 futbolistas, así como a las futuras generaciones.

El mochitense de 40 años encabezó el viernes la protesta de los jugadores de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quienes se presentaron en La Minerva para mostrar su desaprobación contra la eliminación del ascenso y descenso por los próximos 6 años en México.

“A la ciudad de Guadalajara le arrebatan un legado, la historia completa de lucha, entusiasmo, alegría y esfuerzo. Al eliminar la posibilidad de Ascenso de un club que nació para ser grande, limitamos el desarrollo de todo un país”, escribió el sinaloense en sus redes sociales.

Omar Bravo se había retirado del futbol en el 2018, pero regresó a las canchas un año después para jugar con la UdeG.

“Yo regresé a la UdeG con mis prácticas para ser entrenador. Me aventé primero ese reto y después acepté ponerme en forma para regresar a jugar, analicé el proyecto y me convenció. Me considero un jugador competitivo que puede dar competencia y puedo buscar el sueño de ascender y regresar a Primera División”, expresó el sinaloense para la cadena ESPN.

Omar Bravo es un histórico delantero en el futbol mexicano, ya que con 132 anotaciones, el sinaloense es el máximo goleador del Rebaño Sagrado.