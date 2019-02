Omar Chaparro sorprende en el nuevo trÃ¡iler de Detective Pikachu, que se estrena el 10 de mayo

Omar Chaparro sorprende en el nuevo tráiler de Detective Pikachu, que se estrena el 10 de mayo

Así como prometió el actor Ryan Reynolds este lunes en sus redes sociales, el nuevo tráiler de la película se estreno este día

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Warner Bros. compartió el nuevo tráiler de Detective Pikachu y mostró la imagen de nuevos pokémon.

Criaturas como Flareon, Aipom y Mewtwo hacen su primera aparición. Además también se muestra a la actriz británica Rita Ora como la villana. Todo lo anterior al ritmo de la canción “I Need a Hero”.

Pero la noticia que sorprendió a los seguidores de Pokémon fue la incursión de Omar Chaparro en el tráiler como el dueño de Charizard.

Ryan Reynolds reveló su experiencia al interpretar a Pikachu. En un video, el actor contó que pasó un año entero como Detective Pikachu.

“Traer a Detective Pikachu a la pantalla grande es un privilegio que no me tomo a la ligera. Cada segundo de mi energía estuvo puesto en hacer que este personaje cobre vida con todos los exactos requisitos que exigen los más grandes fanáticos de pokémon pueden esperar”, dijo.

Otra de las revelaciones del video fue la reacción del actor al recibir el anunció de que sería un pokémon:

“Estaba camino a recorrer a mis hijas a la escuela y cuando escuché que tendría este papel no me presenté... a la escuela, porque el Detective Pikachu no sabe lo que son dos niñas pequeñas”.

La cinta llegará a las salas de cine el próximo 10 de mayo. Por lo pronto aquí el nuevo póster.