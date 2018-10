Omar Chávez confía en vencer a Nicolás Luques

Traigo ganas de subir al ring a tirar ch..., dice el hijo de la Leyenda del boxeo mexicano

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Omar “Businessman” Chávez se declaró listo para enfrentar este sábado al argentino Nicolás Luques y se mostró confiado en sacar una victoria que le permita regresar a estelarizar contiendas importantes e incluso buscar un título mundial.

“Me siento bien, estoy tranquilo, con ganas de subir al ring y brindar un buen espectáculo pero sobre todo salir con las manos en alto”, comentó en entrevista.

Al cuestionarlo al más pequeño de la dinastía Chávez sobre su futuro en caso de una posible tercera derrota en fila, “El Businessman” Chávez se mostró confiado en salir con los puños en altos ante Luques y aseguró que por su cabeza nunca ha pasado perder.

“Nunca en mi vida me he subido al ring pensando en una derrota, siempre me subo cien por ciento positivo, confío en mí, me tengo fe y ésta no es la excepción.

“Creo que tengo los argumentos para ganar, estoy en casa, me preparé bien, traigo ganas de subir al ring a tirar chingazos y hacer lo que esté en mis manos para ganar, así que no veo por qué no dar un buen espectáculo y salir con las manos en alto”, dijo.

En lo que respecta a su rival, Omar Chávez aseguró que conoce poco de Nicolás Luques y que sólo ha visto algunas de sus peleas, pero está concentrado en lo que pueda hacer él arriba del ring.

“No los veo mucho, yo me concentro en lo mio, lo vi pelear una o dos tres veces porque si lo veo mucho luego se me hace muy bueno”.

Por último, “El Businessman” Chávez consideró de suma importancia esta contienda para buscar peleas de mayor trascendencia.

“Eso es lo principal, queremos ganar para reivindicarnos, hacer una pelea buena y si Dios quiere acercarnos a mejores cosas, sin menospreciar al argentino”, concluyó.