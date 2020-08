Omar Ramírez, figura del baloncesto en ascenso

El jugador está agradecido con las organizaciones que le ayudaron en su crecimiento

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Su perseverancia y tenacidad le han permitido a Omar Ramírez crecer en el deporte ráfaga, mientras que su humildad es una virtud que le ha abierto muchas puertas en lo profesional como e Omar Alejandro Ramírez Osuna n lo personal.

es un basquetbolista en constante ascenso, un dedicado al cien por ciento al trabajo, pero sobre todo un agradecido con las organizaciones que le ayudaron en su crecimiento.

"Me siento muy feliz y contento por lo que el baloncesto me ha dado, agradecido con Dios, mi familia, mis entrenadores y las diferentes directivas que me abrieron las puertas para poder representar a los diferentes equipos de Mazatlán", expresó Ramírez Osuna.

"Por ejemplo en Cibacopa jugué con Náuticos y Venados de Mazatlán, fue un orgullo poder representar al puerto, poder convivir con los jugadores, hacer buenos amigos, aprender mucho de ellos y tener muy buenas experiencias dentro de esos equipos".

El joven de apenas 23 años de edad, pero con un presente muy prometedor, guarda también un cariño a los clubes locales en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

"Contento de pertenecer al equipo local (Delfines), agradecido con la directiva también por darme la oportunidad de estar en el equipo, con ellos también fueron muy buenos momentos dentro y fuera de la cancha".

El vecino de la Colonia Lázaro Cárdenas está a la espera de conocer si habrá temporada 2020 de Cibapac.

PERFIL

Omar Alejandro Ramírez Osuna

Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1997

Edad: 23 años

Peso: 86 kilos

Estatura: 1.87 metros

Posición: Alero

Años practicando baloncesto: 12