BEISBOL

Omar Vizquel entregó Premio Luis Aparicio a Eugenio Suárez

El pelotero recibe el premio en una ceremonia celebrada en su casa, en Miami

Noroeste / Redacción

15/12/2020 | 11:15 AM

Eugenio Suárez, ganador del Premio Luis Aparicio en su décimo sexta edición, recibió la estatuilla presentada por Maltín Polar que lo acredita como el mejor pelotero venezolano de la temporada 2019, en la que impuso una nueva marca de cuadrangulares para un criollo en una campaña con 49, superando el registro de 47 que poseía Andrés Galarraga desde 1996.

En una ceremonia íntima, en la calidez de su hogar en Miami, el antesalista de los Rojos de Cincinnati obtuvo su estatuilla de manos del exgrandeliga y candidato al Salón de la Fama de Cooperstown, Omar Vizquel, quien también fue su coach cuando ambos pertenecían a los Tigres de Detroit. También estuvo presente Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional y creador del Premio Luis Aparicio. “Para mí es un honor, un placer, que mi ídolo desde niño venga hasta mi casa para hacerme entrega del Premio Luis Aparicio”, destacó Suárez.

“Estoy contento. Aprendí mucho de lo que me enseñaste en Detroit, y ahora como tercera base sigo mejorando para cada día dar lo mejor y para mí es un placer que seas tú (Vizquel) quien me entrega este premio, que para nosotros los venezolanos es el más importante”.

Suárez no pudo recibir el año pasado su galardón debido a que no podía salir de Estados Unidos, y en este 2020 tampoco pudo venir al país por las limitaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19, por lo que no se pudo coordinar un evento de entrega como el que ha sido costumbre desde la creación del premio, en 2004.

“Para mí es un honor darle este premio a otro pelotero más que ha dictado cátedra con su bate en Cincinnati y que fue capaz de dar 49 cuadrangulares y por eso fue elegido ganador del premio más importante en Venezuela, como es el Premio Luis Aparicio”, subrayó Vizquel. “Es un honor representar a este premio y entregarlo a uno de mis estudiantes cuando estuve en la organización de los Tigres de Detroit, que gracias a Dios hizo el cambio a la tercera base y hoy en día es uno de los baluartes más grandes de los Rojos”.

Así como en 2010 recibió la venia de Luis Aparicio para utilizar su número 11 con Medias Blancas de Chicago, Vizquel recibió la autorización de nuestro único miembro en el Salón de la Fama para hacer la entrega formal de la edición 16 del galardón en su nombre.

“Con el permiso de don Luis Aparicio, de su hijo Nelson, y de toda la familia Aparicio, Omar hizo la entrega formal de este Premio Luis Aparicio”, señaló Mikel Pérez. “Estuvimos hace par de semanas en Venezuela y llegamos a la conclusión de que esta era la mejor manera de hacerlo, dadas las circunstancias. Próximamente estaremos decidiendo también, en conjunto con don Luis y toda la familia Aparicio, cuál será el mejor escenario para entregar el trofeo a Ronald Acuña Jr, como ganador del Premio Luis Aparicio 2020”.

“Señor Luis Aparicio, para mí es un honor recibir su premio”, enfatizó Suárez. “Desde mi casa le mando un abrazo, que Dios me lo bendiga y le siga dando mucha salud”.

El Premio Luis Aparicio, avalado por Major League Baseball, presentado por Maltín Polar y auspiciado por Oceánica de Seguros, fue creado en 2004 por Line Up Internacional para honrar a nuestro único representante en Cooperstown y galardonar anualmente al pelotero venezolano más destacado de las Grandes Ligas, anunciando a su ganador antes del segundo juego de la Serie Mundial.