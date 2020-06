OMS ve factible tener vacuna contra Covid-19 a principios del 2021

Es fundamental el desarrollo de la vacuna, pero también asegurarse de que la fabricación y la distribución se producen con equidad

Noroeste / Redacción

La Organización Mundial de la Salud ve factible tener la vacuna contra el Covid-19 a principios del 2021.

“La fecha sería a principios del año próximo. Los optimistas dicen que antes de final de este año. Ojalá tengan razón”, señaló la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de dicho organismo, María Neira.

A través de la conferencia virtual ‘Covid-19: la encrucijada de la OMS’, organizada por Barcelona Tribuna, la funcionaria internacional, pidió, además que la vacuna se distribuya con “equidad”.

“Es fundamental el desarrollo de la vacuna, pero también asegurarse de que la fabricación y la distribución se producen con equidad”, señaló Neira, quien abundó que la OMS será la encargada de “coordinar y arbitrar” dicho proceso.

El 16 de junio, el Gobierno encabezado por el Presidente Donald Trump comenzó a reducir su lista de vacunas experimentales prometedoras contra el coronavirus, a alrededor de siete desde un número inicial 14, según lo informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las vacunas están recibiendo respaldo y financiamiento del gobierno como parte de la 'Operación Velocidad Warp', el programa de la Casa Blanca para acelerar el desarrollo de una medicina contra el coronavirus.

El diario The New York Times informó antes, que la Casa Blanca había seleccionado cinco compañías, incluyendo a Moderna Inc, AstraZeneca Plc y Pfizer Inc, como las candidatas más probables para producir una vacuna.

A medida que las firmas se apresuran para desarrollar las vacunas, pruebas y terapias para enfrentar la enfermedad, Estados Unidos busca asegurar una capacidad de fabricación bajo su programa anunciado el pasado mes de mayo.

EE.UU. planea ensayos clínicos masivos que involucran 100 mil a 150 mil voluntarios, con el objetivo de llegar a una vacuna efectiva para fines de año. Para cumplir dicho plazo, el Gobierno estadounidense apunta a iniciar las pruebas de mitad de etapa en julio.