Once Upon a Deadpool prepara un emotivo homenaje a Stan Lee

Los productores del filme se las ingeniarán para que Lee aparezca en el largometraje que llegará a los cines en 2019

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Stan Lee murió a sus 95 años en la noche del último 11 de noviembre, si bien, logró grabar sus típicas apariciones en las películas de Marvel para Venom (se estrenó después de su muerte), Spider-Man: Lejos de Casa y Capitana Marvel, que se estrenarán en 2019, no alcanzó a hacer lo propio con la nueva película de Deadpool. Sin embargo, los productores del filme se las ingeniarán para que aparezca en el largometraje.

Durante la escena post-créditos, suena una versión de “Take On Me” muy al estilo de Ryan Reynolds, mientras se reproducen en la pantalla fotos de Lee a través de los años y un video de una de sus más recordadas entrevistas.

“Escribí algunas historias realmente buenas”, dice Lee en la escena cuando se le pregunta cómo espera que la gente lo recuerde.

“No pienso mucho en eso. Cuando me voy, realmente no me importa. No te hace ningún bien cuando te has ido”.

El tributo termina con el dicho de Lee: “¡Excelsior!”

Lee una vez bromeó diciendo que su cameo en el primer Deadpool le provocó un “maldita sea”, porque era un DJ en un club de striptease, pero su parte de la escena fue filmada en un set, no en un lugar como el resto del segmento.

Además, el creador de Marvel también filmó una serie de cameos que se presentarán en las próximas películas de Marvel.