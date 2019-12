ONG advierte que la impunidad en los homicidios dolosos de MÃ©xico creciÃ³ en al menos 7.7 puntos

ONG advierte que la impunidad en los homicidios dolosos de México creció en al menos 7.7 puntos

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador de Impunidad Cero, enfatizó que la tasa de homicidio en México es de casi 25 asesinatos por cada cien mil habitantes, lo que coloca al país en el lugar 12 de las naciones más violentas. Agregó que la tendencia ha crecido al grado de que está a punto de llegar a casi 30 homicidios por cada cien mil habitantes

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La impunidad en los homicidios dolosos ha crecido al menos 7.7 puntos porcentuales en tan sólo cuatro años, de acuerdo al más reciente estudio presentado hoy por la organización Impunidad Cero.

El grado de impunidad en homicidios dolosos durante el 2018 se estimó 89 por ciento, acuerdo al informe “Impunidad en Homicidio Doloso en México: reporte 2019”.

“En 2018, cada 15 minutos se registró un homicidio doloso, sin embargo, la justicia llegó cada 3 horas”, destacó Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero.

El especialista dijo que la impunidad mantiene una tendencia al alza, pues en 2015 se estimaba en 81.3 por ciento y para el 2018 se registró en 89 por ciento

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador de la organización, informó que en el año anterior se dictaron al menos 4 mil 294 sentencias por el delito de homicidio doloso, de las cuales, el 83.8 por ciento fueron condenatorias y el 16.2 por ciento absolutorias.

El especialista dijo que la impunidad mantiene una tendencia al alza, pues en 2015 se estimaba en 81.3 por ciento y para el 2018 se registró en 89 por ciento.

Destacó que desde el 2007 los asesinatos se han triplicado y a pesar de ello, contrario, el número de sentencias y condenas se han reducido en un 20 por ciento.

“Estamos en el peor de los escenarios, están aumentado los homicidios y está bajando la capacidad de respuesta del Estado”, dijo.

El informe destaca que los estados con mayor porcentaje de impunidad son: Morelos, 99.6 por ciento; Chiapas, 99 por ciento; Oaxaca, 97.8 por ciento; Nayarit, 97.7 por ciento y Quintana con 96.6 por ciento.

En tanto que las entidades con menor impunidad son Yucatán con 27.1 por ciento, Aguascalientes con 45.5 por ciento, Nuevo León, 61 por ciento; Durango, 64.8 por ciento e Hidalgo 71.7 por ciento.

Guillermo Zepeda comentó que no se percibe un cambio real en Gobierno con respecto a lo que se tendría que hacer para lograr una mejor articulación de los procuradurías y fiscalías para resolver efectivamente este delito.

Enfatizó que la tasa de homicidio en México es de casi 25 asesinatos por cada cien mil habitantes, lo que coloca al país en el lugar 12 de las naciones más violentas. Agregó que la tendencia ha crecido al grado de que está a punto de llegar a casi 30 homicidios por cada cien mil habitantes.

Mientras que en diversas entidades federativas la tasa de homicidios es alarmante, al grado que si esos estados fueran países, serían los más violentos del mundo, tal es el caso de Colima con una tasa de 93 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes y Baja California con una tasa de 89 asesinatos por cada cien mil habitantes.

Para el investigador, un factor fundamental para disuadir la conducta homicida es la investigación y sanción a los responsables, a través de mejores modelos de gestión criminal.

“Pensar que sólo con patrullaje se va a revertir estos delitos de alto impacto es como esperar que los bomberos salgan a buscar incendios, debe de haber inteligencia”, dijo.

Federico Reyes, consejero presidente de Impunidad Cero, se mostró preocupado por no ver una discusión permanente del Sistema de Justicia Penal.

Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, indicó que el mayor problema en materia de seguridad, es la impunidad.

“Lo que atenta contra la integridad física de las personas merece la mayor prioridad en el país”, añadió.

Irene Tello consideró que es necesario también sancionar a los funcionarios que hacen mal su trabajo, servidores que van más allá de una mala capacitación, que han sido cooptados y corrompidos.

“A esta gente hay que sancionarla, porque de lo contrario, no vamos a poder hacer nada por el sistema de justicia en el país”, dijo.

Federico Reyes, consejero presidente de Impunidad Cero, se mostró preocupado por no ver una discusión permanente del Sistema de Justicia Penal.

“Yo creo que deberíamos de regresar a los foros anuales para ver que se está haciendo bien o mal, y esta discusión no esta en los medios, no está en la agenda pública no se habla del Sistema de Justicia y eso preocupa”.