ONG's responsabilizan a ex secretarios de Salud de la pandemia de diabetes y obesidad que hay en México

Ciudad de México.- Ex funcionarios a cargo de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios son corresponsables en la epidemia de obesidad que se vive en México y que ha vuelto a los habitantes del país personas vulnerables durante la actual pandemia por Covid-19, acusaron integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Mediante un comunicado, organizaciones señalaron que los ex secretarios de Salud y ex titulares de Cofepris “no implementaron políticas de salud pública recomendadas para combatir la epidemia de obesidad” y privilegiaron los intereses privados por encima de la salud pública.

A la par, criticó que ex funcionarios como Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Educación Pública durante el sexenio de Felipe Calderón; Salomón Chertorivsky, ex Secretario de Salud con Calderón; Pablo Kuri, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Mikel Arreola, ex comisionado federal de Cofepris; y José Narro Robles, ex secretario de Salud entre 2016 y 2018, rechazaron políticas públicas a favor de la salud y favorecieron a la industria.

Añadió que “estuvieron en contra de sacar los alimentos chatarra de las escuelas, de tener una regulación efectiva en materia de publicidad dirigida a la infancia, y de promover un etiquetado de advertencia que realmente informara al consumidor".

De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, estos funcionarios mantuvieron una “oposición sistemática a las políticas públicas que pudieron haber marcado aun ritmo diferente en materia de salud para la población”.

Por lo que acusó que su omisión “los hace corresponsables de la magnitud de las epidemias de obesidad y diabetes que convierten a la población mexicana en altamente vulnerable frente al Covid-19”.

La Alianza por la Salud Alimentaria recordó que hasta antes de la llegada del virus SARS-CoV-2 a México, el país ya vivía una epidemia de obesidad y diabetes, lo que provoca que cada hora mueran 23 personas por sobrepeso, y uno de cada 10 adultos padezcan diabetes, padecimiento ligado a la amputación de miembros y ceguera.

Agregó que la razón principal de esta epidemia es el alto consumo de alimentos utraprocesados y la falta de políticas públicas para frenar su consumo.

“Este panorama podría haber sido diferente si los funcionarios que estuvieron a cargo de la Secretaría de Salud y la Cofepris en sexenios anteriores hubieran actuado a favor de la salud pública y no de los intereses comerciales de la industria de bebidas y comida chatarra”, sentenciaron.

EL PEDIDO DE EX SECRETARIOS

Apenas el pasado 9 de septiembre, seis exsecretarios de salud pidieron rectificar el rumbo en el manejo de la pandemia por Covid-19, pues consideraron que esta está “fuera de control” y propusieron un plan nacional de dos meses que incluye, entre otras cosas, la aplicación de pruebas, medidas de contención y confinamiento estricto.

“Hay que decirlo: a seis meses de la pandemia la crisis sigue fuera de control. Hemos rebasado el escenario catastrófico planteado por el Gobierno federal y sabemos que este número puede ser tres veces mayor”, afirmó Salomón Chertorivski, presidente de la organización Pensando en México y secretario de Salud del 2011 al 2012.