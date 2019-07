ONU y PGJ-CdMx hallan que gobierno de Mancera-Amieva sÃ­ maquillÃ³ cifras de 9 delitos

ONU y PGJ-CdMx hallan que gobierno de Mancera-Amieva sí maquilló cifras de 9 delitos

En el documento se detalla que la revisión se comenzó a realizar desde el 5 de diciembre de 2018, el día que comenzó la administración de la morenista, Claudia Sheinbaum Pardo

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, halló maquillaje de cifras en al menos nueve delitos durante el último año de la administración pasada, a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa y José Ramón Amieva.

Encontró diferencias de hasta 700 por ciento más –en el caso de secuestro– en una reclasificación que hizo de las carpetas de investigación. En el caso de feminicidio y homicidio se halló un 11.5 por ciento más de lo reportado por la administración pasada.

Este análisis se realizó con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien fungió “como testigo en la contextualización de la problemática y la metodología que se aplicaría” y fue difundido este martes por la Agencia Digital de Innovación Pública, de la Ciudad de México.

En el documento se detalla que la revisión se comenzó a realizar desde el pasado 5 de diciembre de 2018, el día que comenzó la administración de la morenista, Claudia Sheinbaum Pardo. Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, la Jefa de Gobierno capitalina comentó que se decidió realizar una revisión exhaustiva debido a que desde el primer día de su administración se notó un importante “brinco” en los delitos. “Parecía que era en el momento en que nosotros habíamos entrado que aumentaba el delito, cuando en realidad la tendencia venía ya de meses anteriores”, afirmó.

Sheinbaum Pardo también dio a conocer que desde que se identificó el maquillaje de cifras, la Procuraduría capitalina presentó una denuncia ante la propia PGJ y ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable. “Es muy claro que era una consigna. […] era evidente que había una instrucción, una orientación, como ustedes lo quieran ver, de que no se pusieran las cifras donde debían de esta”, adelantó. Durante 2018, la Procuraduría General de Justicia estuvo a cargo de Edmundo Garrido, y de acuerdo con información difundida por medios nacionales, la investigación abierta en la PGJ es en contra de ex funcionarios de esa dependencia y el ex Procurador capitalino.

En el reporte, la Procuraduría capitalina informó que todo lo que halló le fue notificado al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien después de validar la información actualizó los datos de 2018. Y efectivamente, los datos de la capital del país del año pasado aparecen ya actualizados en el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo, publicado el pasado 20 de junio.

EL MAQUILLAJE DE CIFRAS

De acuerdo con el análisis realizado por la Procuraduría catalina, se halló que del total de los delitos del fuero común reportados (234 mil 674) por el gobierno anterior durante 2018 hubo un aumento de 2.7 por ciento más y se ajustó el total a 241 mil 30 delitos. Y también se reclasificó 24 mil 26 delitos que fueron catalogados en su momento como de bajo impacto pero en realidad se trataban de alto impacto. Con ello el delito de acto impacto en total ese año creció un 73.9 por ciento.

Homicidio y feminicidio: En 2018 se habían reportado un total de mil 265 carpetas de investigación por homicidio y feminicidio, pero la actual Procuraduría encontró en su revisión un total de mil 410, con lo que este delito aumentó en un 11.5 por ciento.

De acuerdo a los nuevos datos, el mes donde más diferencia se halló fue junio de 2018, cuando la administración pasada se reportaron 101 homicidio, pero con esta reclasificación se halló que en ese mes ocurrieron 125; lo que significa que se encontraban mal clasificados o no registrados 24 asesinatos o feminicidios. El análisis arroja también que durante diciembre, el primer mes del Gobierno morenista, hubo una reclasificación de dos homicidios, y la cifra pasó de 148 a 140.

Secuestro: Este fue el delito donde más “maquillaje de cifras” hubo en 2018, según el análisis de la Procuraduría, pues se registró un ajuste del 700 por ciento. En un inicio se reportaron sólo 35 carpetas de investigación abiertas durante ese año, pero la dependencia halló un total de 280. En enero del año pasado, la administración de Mancera reportó 0 secuestros, pero la Procuraduría actual encontró 26, y en junio se registraron cinco, pero después del ajuste la cifra quedó en 33.

Robo con vehículo con violencia: En este delito la Procuraduría halló una reclasificación del 19.2 por ciento, lo que significaron 813 carpetas de investigación más de las reportadas originalmente, y el delito pasó de 4 mil 229 a 5 mil 42. El mes donde más “maquillaje de cifras” en ese delito hubo, según el reporte, fue marzo, cuando la administración pasada reportó un total de 332 carpetas de investigación y ahora se ajustó a 452, una diferencia de 120.

La Alcaldía con más reclasificaciones por este delito es Benito Juárez, donde la Procuraduría halló casi el doble de las carpetas de investigación que habían sido reportadas el año pasado, pasó de 155 robos de auto con violencia a 301, un 94.2 por ciento más.

Robo de vehículo sin violencia: En este delito, hubo un cambio de 28.9 por ciento más. Pues en un inicio se reportaron 7 mil 2 carpetas de investigación por este delito en todo 2018, pero después de la reclasificación de al Procuraduría se encontraron otros 2 mil 25 y la cifra quedó en 9 mil 27 carpetas abiertas por robos de autos sin violencia. Mayo del año pasado fue el mes en que se registró la mayor diferencia: se tenían reportadas sólo 482 carpetas, y esta cifra se actualizó a 777, una diferencia de 295.

También la demarcación de Benito Juárez es la que tiene más carpetas reclasificadas, al pasar de 400 a 897, un 124.2 por ciento más.

Lesiones dolosas por arma de fuego: Este es el delito con menor porcentaje (1.5 por ciento) de “maquillaje de cifras”. La Procuraduría encontró que en 2018 se habían abierto únicamente mil 894 carpetas de investigación, pero con la reclasificación subió a mil 922. Fue el mes de junio donde se hizo el mayor ajusto, y pasó de 132 a 144. La Alcaldía de Xochimilco tuvo un incremento de 4.3 por ciento de estos delitos luego de la revisión, y pasó de registrar 46 lesiones dolosas en 2018 a 48.

Robo a casa habitación con violencia: Tuvo un incremento de 4.9 por ciento después de la revisión. La Procuraduría encontró 535 carpetas iniciadas, pero tras la reclasificación esta cifra subió a 561. Y el mes de enero fue el que tuvo el mayo ajuste: pasó de 29 carpetas a 35.

Robo a negocio con violencia: Registró un ajuste de 51.9 por ciento, pues en un inicio se reportaron en 2018 sólo 3 mil 3 carpetas de investigación abiertas por este delito, pero con la revisión de la PGJ, este delito pasó a 4 mil 562. Con ello, este es el tercer delito más “maquillado” durante 2018. El mes de agosto registró el mayor ajuste: al pasar de 251 carpetas a 454. La Alcaldía de Cuajumalpa tuvo el mayor incrementó al alza en estos delitos, con un 93.8 por ciento más, y pasó de 16 a 31.

Robo a transeúnte con violencia: Este delito fue el segundo con más ajuste al alza, pues después de la revisión este delito incrementó en un 176.4 por ciento. En un inicio se encontraron 8 mil 604 carpetas abiertas por este delito, y después de la reclasificación quedó en 23 mil 784.

Violación: Creció, después de la revisión, en 104.8 por ciento, pues inicialmente se reportó 682 carpetas abiertas en 2018, pero se hallaron un total de mil 397.