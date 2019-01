Opacidad en el gobierno es sistÃ©mica, de esta administraciÃ³n y anteriores: Iniciativa Sinaloa

Opacidad en el gobierno es sistémica, de esta administración y anteriores: Iniciativa Sinaloa

Silber Meza Camacho, director Iniciativa Sinaloa, dijo que la opacidad no es solo del gobierno actual

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Después de que el Índice de Información del Ejercicio del Gasto del IMCO colocó a Sinaloa en el lugar 22, con una calificación reprobatoria en la calidad de la transparencia de su gasto en 2017, el director Iniciativa Sinaloa, Silber Meza Camacho, recalcó que esto no es solo de esta administración, sino un comportamiento sistémico.

“Esto no es solo de este gobierno, sino que esta opacidad ha sido sistémica también de los gobiernos anteriores”, señaló.

El ejercicio, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, reveló que durante el primer año de la administración de Quirino Ordaz Coppel como Gobernador, Sinaloa aplicó casi la mitad del gasto sin transparentarlo.

Esto, opinó Meza Camacho, tiene que ver con la poca claridad que hay en el uso de los excedentes, los recursos extraordinarios que llegan a los gobiernos y que los mandatarios pueden disponer a su voluntad.

Meza Camacho ejemplificó que por eso vemos que anuncian 200 millones de pesos para un estadio que va a terminar beneficiando a un particular, y no muestran una justificación social del por qué aplicarlo ahí, de dónde viene o qué ramo se quedó descobijado.

“No es posible que en el presupuesto federal tengamos muy claro si va a haber dinero o no para la carretera Badiraguato-Parral, si va a haber dinero o no para la presa Santa María, si va a haber dinero o no para todo esto, para el bulevar, la ampliación de carretera federal, no sabemos del presupuesto local qué se va a hacer con el dinero”, señaló. “Hay una diferencia muy grande en la transparencia y planeación del recurso”, señaló.

“Se tiene que acabar con esta idea de que el gobernador en turno es el gran benefactor de la obra y los programas, como si fuera voluntad personal, eso tiene que acabar”.