OPEP acepta que MÃ©xico solo reduzca 100 mil barriles diarios de petrÃ³leo

OPEP acepta que México solo reduzca 100 mil barriles diarios de petróleo

La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, acordaron un recorte de 9.7 millones de barriles diarios, con el objetivo de estabilizar los precios en el mercado del hidrocarburo

Noroeste / Redacción

La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, acordaron este domingo 12 de abril, un recorte de 9.7 millones de barriles diarios, con el objetivo de estabilizar los precios en el mercado del hidrocarburo.

“Al final de la reunión ministerial telemática de los miembros de OPEP+, y de los que no forman parte de OPEP+, fue firmado un acuerdo para recortar la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios durante dos meses, a partir del 1 de mayo”, indicó en un comunicado el Ministerio de Energía de Kazajistán.

“México agradece todo el apoyo de los países de la @OPECSecretariat en la reunión extraordinaria realizada el día hoy. El acuerdo unánime de los 23 países participantes dará de inicio una reducción en la plataforma petrolera de 9.7 millones de barriles a partir de Mayo”, escribió Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (SENER) mexicana en su cuenta de la red social Twitter.

El mayor acuerdo de recorte de la producción de petróleo de la historia, prevé que a partir del 1 de mayo salgan del mercado a 19 millones de barriles de la producción actual, con lo que se lograría un repunte en los precios internacionales de esta materia prima.

La aportación del G20 será de 3.7 millones de barriles a la baja, en donde se incluyen los 100 mil barriles de México y los 300 mil barriles que ofreció Estados Unidos. También se toman en cuenta los 2 millones adicionales al acuerdo, que dejarán de producir Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Los ministros de Energía de la alianza OPEP+ se reunieron en formato de videoconferencia para acordar asuntos pendientes del encuentro del pasado jueves 9 de abril, encuentro en el que los países productores de crudo alcanzaron un acuerdo básico para reducir la oferta petrolera en un 23 por ciento, ante la crisis en el sector, originada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

El pasado viernes 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había llegó un día antes a un acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que Estados Unidos dejara de producir 250 mil barriles de petróleo diarios, y con ello México cumpla con la cuota que los países miembros de la OPEP+ habían solicitado.

México va a contribuir a estabilizar los precios del petróleo que se desplomaron en los últimos días, reduciendo 5.5 por ciento de su producción en lugar del 23 por ciento, que había pedido la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), señaló el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal, precisó que México dejará de producir, de forma temporal, 100 mil barriles diarios, con lo que pasará de un millón 786 mil barriles diarios, en promedio, a 1 millón 686 mil barriles, a partir del próximo mes de mayo.

“Él [Donald Trump] muy generosamente, me expresó que él nos iba a ayudar con los 250 mil adicionales a lo que ellos van a aportar, por eso le agradezco”, abundó el político tabasqueño, quien aseguró, además, que en la reunión -que por más de 12 horas- sostuvieron los países que integran la OPEP+, se acordó reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios, para evitar que el precio siguiera cayendo, y estimular el precio del crudo.

En dicha reunión, México no accedió a disminuir en 400 mil barriles su producción. “Nos pedían una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23 por ciento de la producción, nada más que ellos producen 12 millones de barriles diarios, en promedio, lo mismo que Estados Unidos”, indicó el presidente mexicano.

Luego nos pedían 350 mil barriles menos, y “nosotros nos sostuvimos hasta el final, porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país”, abundó López Obrador.

“Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética, habían hecho la estimación de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, se dieron contratos”, dijo el presidente mexicano.

“Se estimó que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y lo cierto es que nosotros recibimos el Gobierno con una producción de un millón 700 mil barriles, incluso en enero del año pasado el promedio fue de un millón 650 mil barriles diarios”, insistió el mandatario de México.

“A partir de ahí empezamos a recuperar la inversión, con un gran esfuerzo de inversión, de exploración, de trabajo de nuevos campos petroleros, con la participación de los trabajadores de Pemex, de los técnicos de Pemex, desterrando la corrupción de Pemex”, dijo López Obrador

“Siendo más eficientes, y al final logramos aumentarla”, señaló el mandatario mexicano, quien dijo que eso se argumentó en la reunión multilateral de la OPEP+, “de que para nosotros era muy difícil hacer una reducción en la producción”.

El presidente de México indicó que ante la negativa del país de reducir los 400 mil barriles diarios que había pedido la OPEP, “salieron notas queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo y se comunicó con nosotros el presidente Trump [quien] me empezó a leer el nombre de todos los países que habían aceptado, sólo México no aceptó, y ya le expliqué el porqué, y le hice la propuesta que afortunadamente aceptó”.

“Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos con este asunto”, aseveró el político tabasqueño, quien apuntó que hasta la próxima semana se podrá saber cómo repercutirá la disminución de los 100 mil barriles diarios a la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Yo siento que no va a afectar y que ayudamos. No más que no podíamos aceptar a la primera. 400 mil barriles menos”, finalizó López Obrador, quien indicó, además, que la reducción de la producción mundial pretende aumentar el precio del energético, con lo que se ayudará a estabilizar la economía.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos buscaba salvar a México en las pláticas internacionales para reducir la producción de petróleo, pero advirtió que un acuerdo logrado con su homólogo mexicano dependía de que fuera aceptado por otros países.

“Estamos tratando de salvar a México como dice la expresión. México se está comprometiendo a hacer una reducción de 100 mil barriles. El presidente [López Obrador] y yo hablamos anoche, tenemos una muy buena relación, una muy buen amistad”, dijo Trump en rueda de prensa.

“Hablando con el Presidente me dijo que tiene [México] un límite. Las naciones de la OPEP han acordado a un límite diferente de 23 por ciento. Y entonces lo que yo pensé que haría es que Estados Unidos ayudará a México. No sé sí será aceptable, eso lo veremos”, añadió Trump.

“Ellos [México] nos reembolsarán en una fecha futura. Cuando estén preparados para hacerlo. Y tuvimos una gran conversación y veremos cómo todo esto resulta. Como saben se está buscando deshacerse de demasiado petróleo, hay demasiado petróleo”, dijo Trump.