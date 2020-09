OPINIÓN: Democracia en peligro: el ataque a medios de Sinaloa

ALEJANDRO BALLESTEROS MEZA •

Como que no son muy sinceros, atacan a los medios y claro que lo deben de denunciar y atacar por todas las vias legales, lo que no se vale es que digan que si los atacan a ustedes atacan la democracia, pero desde las campañas electorales de 2018, atacan los medios y casi todos los periodistas, a nuestro presidente López Obrador y digo NUESTRO PRESIDENTE porque lo elegimos 30 millones de Mexicanos, ningún presidente fue elegido con tantos votos y sin embargo ustedes los medios no dicen que peligra la democracia. prefieren defender a 600 intelectuales que atacan al presidente, intelectuales que son RATAS Y SATRAPAS,. que han vivido toda su vida del presupuesto priista.