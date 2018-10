Opositores en el Senado protestan por cancelaciÃ³n del NAIM; la consulta fue simulacro, dicen

Opositores en el Senado protestan por cancelación del NAIM; la consulta fue simulacro, dicen

Senadores de oposición celebraron la postura de Morena por abrir el debate sobre la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

Sinembargo.MX

31/10/2018 | 00:40 AM

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron en contra de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y calificaron como “simulación” la Consulta Popular. Los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que la decisión es una muestra de que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no se va a dejar presionar ni chantajear por intereses económicos.

Durante la sesión de este martes en la Cámara Alta, Damián Zepeda, coordinador de los legisladores del PAN, aseguró que el Presidente electo dio un “golpe” a la democracia y a la economía del país.

“La decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es un golpe brutal para este país y hoy los senadores del PAN alzamos la voz y decimos: no queremos gobiernos autoritarios en México, queremos gobiernos que verdaderamente defiendan a los ciudadanos”, señaló.

Instaurarán comisión con empresarios involucrados en el proyecto del Nuevo Aeropuerto

Mientras, otros senadores de la bancada del Blanquiazul lo acompañaron en la tribuna y sacaron carteles donde se leía: “¡No a la manipulación. #Así No AMLO”.

“Se intenta imponer la voluntad de un solo hombre y eso, aquí y en cualquier parte del mundo, se llama Gobierno autoritario”, dijo Zepeda.

Vanessa Rubio, Senadora del PRI, aseguró que la Consulta dejó un “hueco muy importante” en la democracia del país.

“Esta no fue consulta, no fue popular y además ha dejado un daño significativo que habremos de contar centavo a centavo, peso a peso, dólar a dólar, trabajo a trabajo perdido los años por venir”, dijo.

“No por caprichos podemos cancelar proyectos de esta envergadura para nuestro país”, añadió.

Andrés Manuel dice que habrá consulta cuando se amerite

El Senador de Morena, Germán Martínez, dijo desde la Tribuna que la decisión sobre el NAIM demuestra que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen como objetivo acabar con los corruptos y con los “moches” en la obra pública.

“Yo voté porque en México tuviéramos un Presidente. Lamentablemente, ustedes propusieron que México tuviera un gerente, ¡no más gerentes en la Presidencia de la República!”, dijo.

El Senador de Morena aseguró que en un Estado de bienestar, lo político debe estar sobre lo económico, el mercado y los intereses privados.

Esta mañana, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que todo el “escándalo” hecho por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue porque “ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto”.

También advirtió que se apostó a generar inestabilidad financiera luego del anuncio de la cancelación, pero que fracasaron.

“Y hay que notificarles a algunos que ya es otro México, y que yo no voy a ser florero. No estoy de adorno. Yo traigo un mandato. Quieren los mexicanos que se destierre la impunidad, la corrupción. Y me canso ganso que vamos a acabar con la corrupción”, señaló.