Realeza

Oprah entrevistará a Meghan Markle, la Duquesa de Sussex

El programa será el 7 de marzo transmitido, pero la charla ya ha levantado todo tipo de comentarios y especulaciones alrededor de ella

Noroeste / Redacción

18/02/2021 | 07:04 AM

Oprah Winfrey realizará una entrevista de 90 minutos con Meghan Markle, en la que serán acompañadas en un punto por el Príncipe Harry, anunció la revista Hola! en línea.

El programa será el 7 de marzo transmitido, pero la charla ya ha creado olas, con todo tipo de comentarios y especulaciones alrededor de ella.

Y, a pesar de que se habla de una ocasión sin precedentes, hubo otra royal que en una posición muy similar a la de Meghan, que se sentaba en el sillón de Oprah para abrirse de capa.

Fue en 1996, cuando Sarah Ferguson -esposa del segundo hijo de la Reina Isabel- acudía al famoso programa muy poco tiempo después de que se oficializara su divorcio con el Duque de York.

¿Cómo fue aquella entrevista y por qué recuerda a lo que podría pasar?

De aquella ocasión, una de las citas más recordadas y la que acaparó los titulares fue cuando la Duquesa de York dijo que casarse con un príncipe no era como en un cuento.

“Ese es el cuento de hadas pero cuando viene la realidad, no te casaste para tener el cuento de hadas, te casaste con un hombre, te enamoraste y te casaste con un hombre y después tienes que aceptar el cuento. Es la vida real”, arrancando la risa de los presentes.

“Ellos creen que así es la vida real”, haciendo referencia a los Windsor, su hasta ese momento familia. En la entrevista que, en su momento, también se vio rodeada por la polémica, Sarah contaba cosas que no eran de dominio público, haciendo referencia al Palacio de Buckingham y sus reglas, incluso haciendo una especie de recorrido a través de las imágenes que Oprah tenía listas para hablar del lugar.

En cuestiones personales, Sarah admitió que a pesar de haber estado en una posición muy especial, siempre tuvo problemas de autoestima.

“He estado en la posición más privilegiada, he estado en el pedestal”, comentó, sin poder continuar porque le fue cuestionado si había podido quedarse con su tiara, a lo que respondió que sí para el deleite de la audiencia.

Las preguntas sobre Diana

Con la experiencia de Oprah, no podía dejar de preguntarle por la Princesa Diana.

“Pienso que simplemente era muy buena en lo que hacía. Ella era la princesa perfecta. Ella es la princesa perfecta”, decía, sin imaginar lo que pasaría solamente un año después, con el fallecimiento de Diana. “Creo que eso es tan emocionante para dos mejores amigas como Diana y yo, es que podemos crecer juntas y transformarnos juntas”, explicaba de su relación en posiciones similares.

Durante la charla, Oprah no perdió la oportunidad de preguntarle si sabía lo mucho que su concuña había sufrido: “No, era muy buena en no mostrarlo. Luego, cuando estuve ahí, viviendo ahí, como que pude saber más y más del dolor. Es muy cruel y muy doloroso cuando estás tratando de encontrar los sentimientos dentro (de ti), estar en una posición tan pública”.

En una pregunta que podría repetirse en esta nueva entrevista, Winfrey le preguntó a Sarah por qué, si se tienen todos esos privilegios, no simplemente siguen las reglas del juego.

“Puedes hacer eso, si te va bien. Pero, me temo que Diana y yo éramos como ríos. Queremos aprender más. Queremos ir a la vuelta. Estamos hambrientas de la vida. Somos muy curiosas. Hablo por mí misma, no por ella, porque ella no está aquí”, respondió.

Y para continuar, en una declaración muy similar a las que ha hecho recientemente Meghan, la Duquesa quiso decir a la audiencia estadounidense.

“Debo explicar que la prensa británica, en este momento es completa y profundamente cruel, abusiva y tan invasiva”.

A lo largo de los años, esa no ha sido la única entrevista que Sarah ha otorgado a Oprah -esa charla representaría el inicio de dos meses de apariciones mediáticas en Estados Unidos-, de hecho, tampoco sería la más polémica. Pero, a pesar de que la posición de Meghan es distinta en cuestión de su matrimonio, las preguntas que Oprah realizará podrían seguir la misma línea en esta ocasión.