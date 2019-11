Orden, captura y extradiciÃ³n de Ovidio siguen vigentes; en CuliacÃ¡n no hubo intentos de conspiraciÃ³n: AMLO

Orden, captura y extradición de Ovidio siguen vigentes; en Culiacán no hubo intentos de conspiración: AMLO

A pesar del operativo fallido del 17 de octubre en Culiacán, el Presidente defiende la capacidad del Gobierno federal para enfrentar al crimen organizado

Noroeste / Redacción

La orden de captura y de extradición en contra de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", siguen vigentes, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, continúa lo mismo", afirmóo el Mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El miércoles, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló que fue el pasado 13 de septiembre que el Gobierno de Estados Unidos solicitó a México la orden de detención provisional con fines de extradición contra "El Ratón", misma que fue solicitada por la Fiscalía General de la República, y concedida por un juez el pasado 25 de septiembre.

Causa en Común plantea algunas preguntas que merecen respuesta sobre el fallido operativo en Culiacán

"No hay ninguna mala fe, mucho menos intentos de conspiración, esto es un plan, hay un equipo que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos, está totalmente acreditado en la Secretaría de Defensa y venían haciendo operaciones, sin problema hasta que se toparon con el tema de Culiacán, pero no hay nada fuera de los institucional", indicó el político tabasqueño.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal defendió la capacidad del Gobierno federal para enfrentar al crimen organizado, luego del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, llevado a cabo el pasado 17 de octubre, que permitió la captura y posterior liberación de Guzmán López.

"Estamos trabajando y no sólo es uso de la fuerza, es inteligencia más que la fuerza, ya no existe el Cisen, que perdía mucho tiempo y recursos, más de 3 mil elementos espiando a opositores [...] Ya hay una actitud distinta, es un centro de inteligencia, no de espionaje y se tiene información de todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada", abundó.

Ofrecieron 3 millones de dólares a militares para liberar a Ovidio, quien nunca estuvo detenido: Sedena

"Eso es un avance, para saber que pueden llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo, además ya se dijo ayer, el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos, hay forma de garantizar la paz", indicó.

"Imagínense lo que es el Estado mexicano, todos los instrumentos que tiene, no solo las Fuerzas Armadas [...] por muy importante que sea un grupo delictivo pues no es posible enfrentar al Estado porque no es, repito, solo las Fuerzas Armadas, el Gobierno maneja 6 billones de pesos de presupuesto anual", sostuvo.

"Que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legitima defensa, que no haya ese afán autoritario fascistoide que prevalecía, de querer arrasar, exterminar, de querer acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz y tranquilidad", señaló.

'No vamos a dejar ningún cabo suelto'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del General Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su confianza Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, encargado del operativo, el cual resultó fallido, el 17 de octubre en Culiacán.

"Ya se explicó, no vamos a dejar ningún cabo suelto, no queremos dar pie al amarillismo con todo respeto ni a ninguna serie de Netflix. Para que no haya invención, sin dar el nombre de quién fue amenazado, sí da el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional", pidió el titular del Poder Ejecutivo Federal al titular de la Sedena.

"Nosotros le tenemos confianza a este grupo (GAIN) que, como se dijo ayer, venía haciendo operaciones de tiempo atrás. No queremos condenarlos a priori", dijo López Obrador, quien luego aclaró: "nosotros no recibimos órdenes de Washington", ante la pregunta expresa de una reportera. y desestimó que esa haya sido la razón del operativo fallido de Culiacán.

Operativo en Culiacán, precipitado, no se debe sobredimensionar error; no invalida estrategia de seguridad: Durazo