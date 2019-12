Ordena AMLO sacar a gente de García Luna del gobierno

El Mandatario nacional dice que en País no se quiere a servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables o deficientes

Sinembargo.MX

13/12/2019 | 09:30 AM

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ordenó a la administración federal limpiar de ex colaboradores de Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

García Luna fue detenido en Texas acusado de narcotráfico, y de haber dado protección al Cártel de Sinaloa, del que habría recibido millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos además lo acusa de lavado de dinero, y de haber mentido a autoridades federales.

El Presidente ha dicho que su arresto es una confirmación de que el modelo de seguridad militarizado, la llamada guerra, está acabado.

“Aprovecho para decirle a muchos servidores públicos de todas la áreas. Puede ser que lo oculten, se enzarapen por un tiempo, pero va a ser transitorio”, dijo López Obrador, quien lleva un año en el Gobierno.

“Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, deficientes. Queremos auténticos servidores públicos”, expuso.

“Ahora con lo de la detención de García Luna, lo mismo. Ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el Gobierno. Quienes estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del Gobierno de Calderón pasaron al de [Enrique Peña Nieto] Peña y llegaron a nosotros, si es que hay. Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, ¡Para afuera!”, agregó.

“Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, y está escrito, no se tolera la corrupción o la impunidad, ni de mi familia. Ya lo dije, yo me hago cargo de Jesús Ernesto [su hijo menor] porque es menor de edad”, señaló el Jefe del Estado mexicano.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública federal, controlando la fuerza de Policía Federal de México.

“A cambio del pago de sobornos, el Cártel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el cártel e información sobre cárteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas”, dijo el Fiscal de Estados Unidos, quien le ha formulado las acusaciones.

Durazo confirma que viene ‘limpia’

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, reiteró que se llevará a cabo la depuración del personal que haya caído en la “tentación de la convivencia o la complicidad con el crimen organizado”.

La depuración de la institución, dijo el Secretario, se debe a que no se puede “combatir al crimen organizado y desorganizado, con instituciones de seguridad que no nos garanticen máximos de honestidad y de desempeño ético”, comentó durante la ceremonia por el once aniversario del Servicio de Protección Federal.