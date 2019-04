Ordena Estrada Ferreiro remover a los choferes que no estÃ©n recolectando la basura

Ordena Estrada Ferreiro remover a los choferes que no estén recolectando la basura

Frente a los medios de comunicación, el Alcalde de Culiacán llamó al Subgerente de Servicios Públicos y Mantenimiento de Infraestructura para pedirle removiera a cuatro choferes que deliberadamente no están recolectando la basura para el sector de Cedros, 4 de Marzo y la Conquista

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro ordenó a Rodolfo Audelo Avilés, Subgerente de Servicios Públicos y Mantenimiento de Infraestructura de Culiacán remover a cuatro choferes de camiones de basura, ya que deliberadamente no están recolectándola.

Medios de comunicación abordaron al Alcalde y le cuestionaron el por qué el camión recolector de basura no está pasando por colonias y fraccionamientos como 4 de Marzo, Cedros y la Conquista. Derivado de la pregunta, el Presidente Municipal tomó su celular para pedirle explicación a Audelo Avilés del por qué se está dando esta situación.

"¿Audelo hiciste lo que te pedí? De checar las rutas de los camiones para ver donde no recogen la basura", le pregunta el Alcalde. La respuesta del Subgerente no se escucha, sin embargo derivado de ella, Estrada Ferreiro le ordena remover a los choferes que no estén recolectando la basura.

Trabajadores sindicalizados están saboteando la recolección de basura en Culiacán, acusa Alcalde

"Esos cuatro supervisores toma los nombres, los datos, bájalos del carro y sube choferes nuevos...tú habla con los choferes, me están reportando eso aquí precisamente (medios le dicen que no están pasando por el fraccionamiento de cedros) a los que subas que no le hagan caso a los supervisores, ya neutralizamos eso", le reitera vía telefónica.

Los choferes que operan esos camiones son sindicalizados, el morenista subrayó que el hecho de ser basificados no los exime de ser despedidos por no cumplir con su trabajo, por lo que de continuar este boicot en la recolección de basura por parte de los trabajadores del Stasac, se les despedirá.

"El ser sindicalizado no es ser sinónimo de impunidad,la ley permite dar de baja a un trabajador e indemnizarlo de acuerdo a la ley y se acabó ¿Eso quieren? Pues eso podemos hacer", expresó.

"Vamos a investigar las rutas de los camiones que no cumplen, a esos choferes los vamos a castigar...que digan las calles, qué colonias y yo personalmente voy a ir a verlos", llamó.