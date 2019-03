Orfa AlarcÃ³n presenta su novela Loba en la FeliUAS, en MazatlÃ¡n

Orfa Alarcón presenta su novela Loba en la FeliUAS, en Mazatlán

El escritor mazatleco Saúl Valdez acompaña a la autora en el foro principal de la feria del libro

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Lucy, la protagonista de la novela Loba, es una mujer que se enfrenta a la vida y a través de sus ojos el lector es testigo de la degradación, muerte, miseria, corrupción, trata de blancas, la violencia en México, ella es testigo y personaje de todo lo que ve.

Orfa Alarcón, su autora, tiene la entereza de narrar esos mundos porque las mujeres del Siglo 21 están en todas partes y se están apoderando de todos los espacios, son sujetos activos en ellos.

El escritor mazatleco Saúl Valdez, que acompañó a la escritora en el foro principal de la FeliUAS, señaló que Lucy, el personaje principal de Loba, vive en El cielo, así se llama la casa de su padre, y va cayendo hasta descender a los infiernos.

“La construcción de Lucy fue algo complejo porque no es predecible, es una niña rica pero no la podemos encasillar como una mujer solamente caprichosa, tiene muchos matices, puede ser extremadamente egoísta, también tiene una capacidad grande de amar a sus hombres y a los animales, pero también puede ser misógina, a pesar de todo tiene un propósito en su vida”, comentó Orfa Alarcón.

“La historia del incesto en esta novela nos muestra que hay otros ángulos, otras historias paralelas que se van uniendo. Este personaje lo creé desde el 2013, quería que cada uno de los capítulos fueran como un cuento que tuvieran un cierre con push, dar en el blanco. Lo diálogos están muy trabajados, solamente los que son absolutamente necesarios, los que describen acción, los que son determinantes para dejar claro los que se fueron, los que se quedaron”.

Una novela no moralista

“La literatura no tiene fines morales, a los personajes les va bien o mal, no creo que hagan el bien o el mal, hacen cosas acertadas o equivocadas. Yo no estoy para generar enseñanzas moralistas, para eso está la escuela, la familia. La literatura cuenta historias solamente, la moral está en otra parte, eso lo tengo muy claro”.

La autora recordó que Élmer Mendoza fue su tutor en el 2012, cuando ella ganó la beca del Fonca de jóvenes creadores.

“Me enseñó a administrar mis diálogos, utilizarlos de manera correcta, hizo que comprendiera que la literatura es como un río que va avanzando sin parar, esta Loba existe gracias a la asesoría de Élmer Mendoza”, por eso le dedico el libro al escritor sinaloense.

El libro habla de la familia, Orfa Alarcón señaló que todos pertenecen a una familia que de una o de otra forma son disfuncionales, leyó un capítulo en el que la abuela de Lucy le revela el origen incestuoso de la familia a la que pertenece la protagonista.

El libro está a al venta en el stand de Randon House Mondadori.