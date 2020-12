Organizaciones y ciudadanos se oponen a que haya consulta sobre el Carnaval de Mazatlán

La pandemia es un tema de seguridad nacional, señalan

Alma Soto

04/12/2020 | 12:24 AM

Organizaciones y ciudadanos se unieron en conferencia de prensa para decir "no" a la realización de una consulta ciudadana para decidir si se hace o no el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021.

Cuando hay un problema de seguridad nacional, por Ley de Participación Ciudadana federal, no hay consultas, entonces el Presidente Municipal puede ser sujeto a un requerimiento por estar viciando un derecho ganado por el pueblo de participar en plebiscitos y consultas, manifestó Sergio Valle Espinoza, del Consejo Ecológico de Mazatlán.

"No estamos hablando porque El Químico quiere hacer consulta y nosotros no, sino porque están violando las leyes, no sé qué está haciendo el Jurídico del Ayuntamiento", declaró.

A nombre del sector salud, la enfermera María Elena Cartas aseguró que nadie que tenga al menos cinco neuronas se le ocurriría consultar hacer un evento masivo.

"Es una vergüenza tener a este Presidente Municipal, en el Sector Salud hemos tenido muchas bajas, ¿qué va a pasar si se nos desborda con un Carnaval? Nos van a saturar, yo hablo por los compañeros del Sector Salud", manifestó.

Instituto de Cultura no garantiza la legalidad de una consulta al ser juez y parte, señalan



Valle Espinoza señaló que no sería la primera vez que se suspende el Carnaval en Mazatlán, en cinco ocasiones se ha hecho, algunas de ellas por epidemias.

"Responsabilizamos de lo que pueda suceder durante el Carnaval al Alcalde por acción, y por omisión, si se realiza el Carnaval", manifestó Miguel Ángel Jardines.

Los participantes en la conferencia llamaron a no participar en la consulta, porque eso sería validarla, y al Gobierno Municipal a desistir de hacerla.

Advirtieron que el Instituto de Cultura no garantiza la legalidad de una consulta al ser juez y parte.

Señalaron que, de cualquier forma, van a enviar a tres observadores a las mesas de consulta.