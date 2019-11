Orgullosa, Becky G de ser parte de la final de League of Legends

La intérprete es la primera con influencia latina en presentarse en un evento de este tipo, y cuenta el reto que ha implicado en su carrera

Noroeste / Redacción

League of Legends celebrará la final de su Campeonato Mundial este domingo 10 de noviembre, donde se enfrentarán los equipos Funplus Phoenix de China, contra G2 Esports de Europa, frente a 20 mil personas en el estadio AccorHotels Arena, quienes también podrán presenciar un espectáculo especial de la banda virtual True Damage, liderada por Becky G, la primera artista con influencia latina que participa en el evento más grande de eSports.

La final del Mundial de League of Legends se llevará a cabo en el estadio AccorHotels Arena, ubicado en París, Francia, pero si vives en México, podrás verla en vivo a las 6:00 horas de la Ciudad de México desde los canales oficiales de Riot Games.

La presentación de True Damage, que además de contar con Becky G está conformada por Keke Palmer, SOYEON de (G)I-DLE, DUCKWRTH y Thutmose, tendrá lugar durante la ceremonia de apertura, donde interpretarán el sencillo "GIANTS".

Becky G dijo a milenio.com todo sobre su participación en la final de League of Legends, su colaboración con Riot Games y su papel como latina en el evento más importante de los eSports.

-¿Qué te motivó a involucrarte como artista en el mundo de los videojuegos y particularmente con un juego como League of Legends?

-El mundo de los videojuegos es un mundo totalmente diferente para mí como artista, pero este evento es uno muy grande; hemos trabajado mucho en este proyecto, entonces me siento muy orgullosa de ser parte de League of Legends.

- ¿Nos puedes contar un poco sobre el proceso de trabajar con Riot Games para el desarrollo de esta colaboración? y ¿cómo fue la preparación para la presentación durante la final de Worlds?

-Trabajar en este proyecto ha sido una experiencia muy diferente para mí como artista. Por ejemplo, al trabajar en mi primer disco, aunque tomó mucho tiempo, teníamos varias canciones y no (tomó) tanto tiempo en trabajar en el disco. Pero en este proyecto con league of Legends y con Riot Game ha sido un proceso muy largo y me ha dado diferentes etapas en el proceso, en grabar las canciones tomamos no sé cuántas veces para visitar el estudio para grabar una canción. Cuando me mostraron los diferentes conceptos para las presentaciones, los diferentes versiones para los videos, han sido unos meses, te lo digo honestamente.

-¿Qué es lo que más te emociona de esta presentación? ¿Qué quisieras transmitirle a tus fans y a los fans de League of Legends?

-Me siento muy emocionada por diferentes razones de ser parte de este evento, por la razón primeramente de estar lado a lado de diferente talento, para nosotros los latinos las colaboraciones son lo máximo y yo creo que para llevar un poco de ese estilo a algo como League of Legends es increíble; también ser parte de un movimiento que va creciendo cada día, es un público que está viviendo en este mundo, si has jugado League of Legends sabes que es un mundo total, para estar en frente de ese publico va a ser algo muy diferente para mí que me emociona mucho.

-¿Algo más que quieras compartir con la audiencia?

-A toda mi gente que están viendo muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado, tienen que estar presentes viendo la presentación que tenemos preparada para League of Legends. Y también si no han escuchado mi primer disco en español, Mala santa, vayan y échenle un vistazo. Besitos.