El Personaje del Año

#ORGULLOSINALOENSE Julio, el pelotero que se negó a dejar de perseguir sus sueños

Hay que sacar lo positivo de todo y me siento contento, no hay ningún impedimento desde chiquito, entonces no hay por qué parar ni dejar de perseguir los sueños, dice el beisbolista Julio Urías

José Abraham Sanz

Julio César Urías, pitcher sinaloense, campeón con los Dodgers de los Ángeles, en la Serie Mundial.

#OrgulloSinaloense Portada 2020 2020 no ha sido un año fácil para nadie… al contrario, ha sido desafiante, difícil y retador. Pero los sinaloenses hemos sacado la casta y salimos avante. Y aunque aún faltan retos por venir, este año que hoy termina hemos tenido claroscuros: tristezas y pérdidas se han combinado con logros y obstáculos superados. Los muchos días negros han sido compensados con alegrías, satisfacciones y motivos de orgullo, por eso hoy desde Noroeste queremos honrar a una persona y a una institución que han hecho que este 2020 no todo sea malo, y que nos muestran que el tesón, la disciplina, el trabajo y la entrega siempre serán recompensados. Hoy Noroeste reconoce a lo más destacado de los sinaloenses en 2020 y honramos a dos personalidades: al beisbolista culiacanense Julio Urías, pítcher campeón en la Serie Mundial, y al personal de Salud, que se ha entregado por completo al combate de la pandemia del Covid. Porque un año desafiante sólo puede enfrentarse aceptando los desafíos… Gracias a Julio y al personal médico por darle a Sinaloa motivos de orgullo. *** Cientos o quizá miles de personas en Culiacán, y algunas de otras partes del estado y el país, pueden respaldar lo que dicen las versiones periodísticas que sobreviven al tiempo en las hemerotecas: Julio César Urías, el niño zurdo regordete con un ojo casi cerrado era capaz de tirar un juego perfecto, conectar un grand slam, hacer ganar al equipo de la Culiacán Recursos el campeonato nacional y proclamarse como el Jugador Más Valioso del torneo Y lo hizo ver fácil. Por eso, a nadie sorprende que este 2020 haya entrado para cerrar el juego siete de la Serie Mundial del beisbol de Grandes Ligas, retirado nueve outs en nueve hombres enfrentados y ayudar a que Dodgers de Los Ángeles alcanzara una corona luego de que ésta se les negara desde 1988.

