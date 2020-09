Osaka supera a Azarenka para su segundo título del US Open

La ex número 1 del mundo superó a una inspirada Victoria Azarenka para ganar su tercer título de Grand Slam

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Naomi Osaka aseguró su segundo título del US Open en tres años con una dramática victoria sobre su compañera ex número uno del mundo, Victoria Azarenka, superando a la bielorrusa por 1-6, 6-3, 6-3 en la final.

La cabeza de serie número 4 y campeona de 2018 se sobrepuso a un asalto inspirado de Azarenka en el primer set para ganar la tercera corona de Grand Slam de su carrera después de una hora y 53 minutos en el Arthur Ashe Stadium.

Las dos dos veces campeonas de Grand Slam que jugaron la final del sábado, Azarenka y Osaka habían jugado tres veces antes, y la joven japonesa ganó sus dos enfrentamientos más recientes en tierra batida, incluido un emocionante encuentro de tres sets en el Abierto de Francia de 2019.

Con ambas jugadoras en ritmo para comenzar el partido, la capacidad de Azarenka para absorber y redirigir el ritmo de Osaka resultó fundamental en el primer set, ayudándola a anotar dos breaks y adelantarse a una ventaja de 5-1.

Osaka intentó dominar a su compañera ex número uno del mundo a expensas de 13 errores no forzados, pero sólo pudo lograr cinco ganadores. Azarenka, por el contrario, estuvo en su mejor momento brillante, haciendo todos menos uno de sus primeros servicios y con sólo tres errores no forzados para llevarse el set en menos de 30 minutos.

La no cabeza de serie Azarenka amplió su agresión al comienzo del segundo set, golpeando ocho ganadores en tres juegos mientras atrapó otro break temprano frente a Osaka. Al borde de un déficit de 0-3, la campeona de 2018 respondió diseñando su primer punto de break del partido, aprovechándolo con un profundo golpe de derecha que arrojó un extraño error de su rival bielorrusa.

El servicio estable de Osaka y los márgenes más amplios pagaron dividendos, ayudándola a ganar su juego de servicio en blanco y a correr hacia una ventaja de 0-40 en el servicio de Azarenka, avanzando por primera vez en el partido, mientras la dos veces campeona del Abierto de Australia envió un revés largo.

Un noveno juego maratón vio a Osaka echar un vistazo al punto de set, sólo para que Azarenka lo salvara con un valiente acercamiento a la red. Cinco puntos de juego en total se escaparon para la bielorrusa, uno gracias a un fuerte golpe de derecha de Osaka, y la cabeza de serie número 4 pronto tuvo una segunda pelota de set después de un atronador golpe de derecha. Un segundo ganador de ese lado selló un cuarto juego consecutivo y empató el partido.

En una reversión completa del primer set, Osaka terminó el segundo con 16 ganadores por sólo cinco errores, mientras que Azarenka hizo 14 ganadores, la mitad en los primeros tres juegos, a 10 errores no forzados y ganó menos de la mitad de sus puntos de primer servicio.

Azarenka terminó la racha de juegos en su contra en cinco cuando se mantuvo al principio del set decisvo, pero lanzó su segunda doble falta del partido para quedarse atrás por un par de puntos de break. Osaka se adelantó al terminar un largo intercambio con un poderoso revés y salvó una gran cantidad de puntos de break para acercarse a un tercer título de Grand Slam.

Luchando valientemente al borde de la derrota, Azarenka salvó cuatro puntos de break que habrían visto a Osaka servir para el partido y dio la vuelta a un marcador de 40-15 en el siguiente juego para recuperar el último set en el servicio.

La joven de 22 años recuperó el impulso perdido con estilo enfático, superando a Azarenka para romper una vez más, ganando seis de siete puntos para llegar a pelota de partido. Un último intercambio largo terminó con Azarenka enviando un revés a la red, mientras Osaka cruzaba la línea de meta.

En total, Osaka conectó 34 ganadores con 26 errores no forzados, la mitad de los cuales se produjeron en el primer set, y aprovechó cinco de las 12 oportunidades de break y ganó casi la mitad de los puntos jugados en el resto.

Si bien Azarenka se comportó bien en su primera gran final en siete años, no pudo seguir el ritmo de la agresiva estrategia de Osaka, terminando el partido con 30 ganadores por 22 errores no forzados, ganando sólo nueve puntos con su segundo servicio.

(Con información de WTA en español)