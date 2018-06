Oso inspirado en Trump se vende con éxito; se fabrica en China - Noroeste

Oso inspirado en Trump se vende con éxito; se fabrica en China

El peluche, que se vende desde julio, tiene las cejas abundantes y revueltas, los ojos muy azules, se peina un mechón de pelo naranja para el lado y lleva corbata roja y cuello blanco

Noroeste / Redacción

Tiene las cejas abundantes y revueltas, los ojos muy azules, se peina un mechón de pelo naranja para el lado y lleva corbata roja y cuello blanco. Su parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es sorprendente y tiene un éxito financiero extraordinario.

Es Trumpy Bear, un oso de peluche inspirado en la imagen de Trump, cuyas ventas por internet y televisión se han convertido en un éxito, difundió El Nuevo Herald.

"Lo vendemos desde julio, pero fue a partir de la temporada navideña que las ventas realmente despegaron", dijo Elliott Brackett, vicepresidente de Exceptional Products, Inc., la compañía que comercializa Trumpy Bear, en una entrevista con el analista financiero Stuart Varney, conductor del programa Varney & Co., de Fox Business, de la cadena Fox.

Brackett reconoció que ya se han vendido decenas de miles de ejemplares del oso de peluche, que cuesta 39.90 dólares, a lo que se suman los gastos de envío.

El oso, como tantos productos que se venden por televisión y en internet en Estados Unidos, se fabrica en China y viene acompañado por un Certificado de Autenticidad.

Se le preguntó a Brackett qué cree que piensa el Presidente Trump sobre el hecho de que Trumpy Bear se hace en China?

"No tengo idea, nadie nos ha contactado de ninguna forma ni manera", respondió el ejecutivo de Exceptional Products, Inc., que reconoció que no pudieron conseguir ningún fabricante en Estados Unidos que confeccionara el oso por menos de 150 dólares.

Brackett aseguró que Trumpy Bear le interesa tanto a los admiradores como detractores del presidente Trump.

Las reseñas de los compradores en Amazon describen al oso de peluche como "una novedad", "muy suave y mimoso", "adorable y muy bien hecho".

"Lo puse en el sofá de la sala... Go Trump!!!", decía uno de los comentarios.

Otro comprador explicó que tenía previsto regalarlo a una seguidora del presidente.

"Ya sea buena o mala, la presidencia de Trump quedará para la historia, y un objeto conmemorativo como este es algo para conservar", consideró otra persona.